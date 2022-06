Cene živali in živalskih proizvodov so bile aprila v povprečju za 25,4 odstotka višje kot pred letom dni, od tega so se živali za zakol podražile za 25,8 odstotka, živalski proizvodi pa za 25,1 odstotka. Povprečna cena mleka pri pridelovalcih se je zvišala za 27,5 odstotka, v aprilu je dosegla 41 centov na liter. Povprečna cena jajc se je na letni ravni zvišala za 18,5 odstotka. Med živalmi za zakol so največje zvišanje zabeležile cene goveda, dvignile pa so se tudi cene prašičev in perutnine.

Cene rastlinskih pridelkov so se medtem dvignile v povprečju za 34,4 odstotka. Na zvišanje so največ vplivale cene krompirja, ki so se na letni ravni dvignile za 170,9 odstotka. Sadje je bilo 30,1 odstotka dražje, zelenjadnice, sadike in cvetje za 15,4 odstotka ter vino za 18 odstotkov. Cene žit so porasle za 44,8 odstotka, kažejo podatki statistikov.

Najbolj se je zvišala vrednost odkupljenih žit

Vrednost odkupljenih poljedelskih pridelkov je bila višja za 3,8 odstotka. Najbolj se je zvišala vrednost odkupljenih žit, vrednost krompirja se je zvišala za več kot polovico. Po drugi strani je bila vrednost odkupljenih zelenjadnic na letni ravni za 14,1 odstotka nižja.

Vrednost odkupljenih živinorejskih pridelkov je bila višja za 26,7 odstotka, pri čemer je najbolj izstopala višja vrednost odkupljenih cen jajc. Na račun velike noči je bilo aprila odkupljenih tudi bistveno več jajc. Za približno tretjino višje kot aprila lani so bile vrednosti odkupljene živine, vrednosti odkupljenega mleka za skoraj četrtino, perutnine pa skoraj za petino.

Vrednost odkupljenih sadjarskih in vinogradniških pridelkov je bila medletno višja za 14,5 odstotka, pri čemer se je vrednost odkupljenih alkoholnih pijač zvišala za 38,2 odstotka, vrednost odkupljenih sadik pa za 17,7 odstotka. Vrednost odkupljenega sadja je medtem padla za 29,6 odstotka, ker je bila odkupljena precej manjša količina kot aprila lani, ugotavljajo na statističnem uradu.

V zadnjem mesecu so se najbolj dvignile cene krmil

Še naprej se dvigujejo tudi stroški v kmetijstvu. Cene inputov v kmetijstvu so se aprila na mesečni ravni povprečno zvišale za 2,9 odstotka, medletno pa so bile višje za 28,7 odstotka. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se aprila glede na marec v povprečju zvišale za 3,3 odstotka, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 2,1 odstotka.

Med proizvodi in storitvami za tekočo porabo v kmetijstvu so se na mesečni ravni tokrat najbolj dvignile cene krmil, in sicer za 5,9 odstotka. Sledile so cene gnojil, ki so se zvišale za 4,8 odstotka, ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb, za štiri odstotke. Krmila so bila v aprila v povprečju dražja za 5,9 odstotka, energija pa za 2,4 odstotka.

Med proizvodi in storitvami za investicije v kmetijstvu so se cene opreme zvišale povprečno za 0,9 odstotka, cene zgradb pa za 5,1 odstotka. Pri kmetijski opremi se je podražila zgolj mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin, in sicer za štiri odstotke.

Medletno so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu aprila zvišale za 35,9 odstotka, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 13,7 odstotka. V enem letu so se najbolj zvišale cene gnojil, bile so 162,7 odstotka višje kot pred letom dni, sledile so cene krmil (rast za 34,2 odstotka) ter cene energije in maziv (za 27,1 odstotka).