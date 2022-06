Sodba je bila izrečena manj kot tri dni po tem, ko je kanadsko vrhovno sodišče razveljavilo komulativne kazni za morilce oziroma določbo kazenskega zakonika iz leta 2011, ki je sodnikom dovoljevala izrekanje izjemno dolgih zapornih kazni morilcem, ki so povzročili več smrti.

Sodišče je ugotovilo, da je zaporna kazen, ki »močno presega pričakovano življenjsko dobo katere koli osebe, zaradi svoje absurdnosti ponižujoča in zato v nasprotju s človeškim dostojanstvom«

»Vsekakor nisem zadovoljen,« je novinarjem povedal Elwood Delaney, čigar babica je umrla v napadu. »Minassian je tam sedel brez kakršnihkoli čustev, komajda je pogledal kogarkoli,« je še dejal Delaney.

Minassiana, ki je bil v času incidenta star 25 let, je kanadsko sodišče spoznalo za krivega že marca lani. Takrat ga je sodnica Anne Molloy spoznala za krivega desetih umorov in 16 poskusov umora ter zavrnila argumente obrambe, da napadalec zaradi avtizma ni mogel ločiti dobrih in slabih dejanj. Sojenje je sicer trajalo šest tednov, v njem pa so zaslišali več psihiatrov.

23. aprila 2018 je Minassian pri polni hitrosti z najetim belim kombijem zapeljal v množico pešcev v središču Toronta. Po pločniku je vozil dober kilometer in pol ter pri tem ciljal pešce oziroma, po navedbah očividcev, podiral vse pred sabo.

Sprva je umrlo deset ljudi, 16 pa je bilo poškodovanih. Vendar pa je število smrtnih žrtev oktobra lani naraslo na 11, potem ko je v bolnišnici po treh letih zdravljenja poškodovana ženska podlegla poškodbam.

Dogodek je eden izmed najhujših napadov v zgodovini Toronta.