Storitev ponuja zabavo za vse starosti, na njej pa so tako izvirniki, priljubljene klasike in najnovejše filmske uspešnice kot Disneyjeva zbirka televizijskih vsebin. Vsako leto bo v Disney+ dodanih več kot 100 novih filmov, serij in oddaj z najnovejšimi filmi neposredno iz kinematografov, piše v sporočilu za javnost. Slovenski podnapisi zaenkrat niso predvideni.

Oboževalci superjunakov bodo imeli dostop do več kot 55 filmov studia Marvel, vključno s filmi Shang-Chi in legenda o desetih prstanih, Večni, Maščevalci: Zaključek in Stotnica Marvel.

Iz nabora Disneyjevih in Pixarjevih filmov bodo na voljo franšiza Svet igrač, z oskarjem nagrajeni filmi Duša, Luka in Encanto: Naš čarobni svet, oba dela Ledenega kraljestva ter film Kruela z Emmo Stone v glavni vlogi in Križarjenje skozi džunglo.

Ob dokumentarnih filmih, kot sta The Rescue in Free Solo, pa si bo mogoče ogledati tudi serije National Geographica, kot sta Svet po Jeffu Goldblum in Gordon Ramsay: Uncharted.

Storitev je na voljo v številnih mobilnih in povezanih televizijskih napravah, so še sporočili iz Disney+ Slovenija.