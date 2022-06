Močan udarec za vrednost najstarejše kriptovalute je prispevala finančna platforma Celsius Network, ki je zaradi nestabilnih razmer ustavila izplačila bitcoina. Padec je okrepila kriptomenjalnica Binance, ki je prav tako začasno ustavila izplačila, strankam pa svetovala uporabo drugih omrežij, je poročala AFP.

Svetovni delniški trgi od petka, ko so podatki pokazali, da je inflacija v ZDA dosegla novo rekordno visoko raven, padajo. To je okrepilo strahove pred svetovno recesijo, vlagatelji pa so se začeli umikati iz tveganih kriptovalut, kot sta bitcoin in ether, in se odločati za tradicionalne in bolj varne naložbe, kot je dolar.

Hudi udarci za kriptovaltute

»Bitcoin in ether še naprej dobivata hude udarce v ringu,« je dejala analitičarka Susannah Streeter iz družbe Hargreaves Lansdown. »Sta glavni žrtvi bega od tveganih sredstev, saj vlagatelje skrbi naraščanje cen življenjskih potrebščin po vsem svetu,« je pojasnila za AFP.

V ponedeljek je bitcoin padel za 16 odstotkov in dosegel vrednost 22.603 dolarjev, kar je bila najnižja vrednost po decembru 2020. Od rekordne vrednosti 68.991 dolarjev dosežene novembra lani je bitcoin tako izgubil 66 odstotkov, navaja AFP.

Globalni trg kriptovalut je zdaj vreden manj kot 1000 milijard dolarjev, je v ponedeljek razkril agregator podatkov CoinGecko. Pred sedmimi meseci, ko so kriptovalute ob vse večji sprejemljivosti pri velikih finančnih institucijah doživel val množičnega povpraševanja vlagateljev, je trg znašal več kot 3000 milijard dolarjev.

Dve državi, Salvador in Srednjeafriška republika, sta kljub ostrim kritikam nekaterih mednarodnih finančnih institucij tvegali in bitcoin sprejeli celo kot zakonito plačilno sredstvo.