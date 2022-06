»Mama me morda res nima več za svojo hčer, še vedno pa čuti, da jo imam rada, da skrbim zanjo. Čeprav vse ostalo odpove, čustva ostanejo do konca, o tem sem prepričana. Nekoč sem mamo vprašala, kaj bo, če me bo pozabila. Pa mi je odvrnila, da nič zato, saj da bom že jaz vedela, kdo ona je. Ne spominjam se natanko, kdaj me moja mama ni več prepoznala. Za nekatere je to nekaj najhujšega, ko se soočajo z demenco svojih staršev, mene ni posebej pretreslo, ker sem to prej ali slej pričakovala,« v kuhinjici sredi Babnega Polja spregovori Alenka Veber.

Pred štirimi leti je pustila službo v Ljubljani in se preselila nazaj k mami, da se bo tukaj ukvarjala s turizmom, izobraževanjem in kulturo. Ne vedoč, da jo bo na domačiji pričakala tudi demenca. »Najprej sem opazila, da mama ne zna več prav skuhati jedi, da vsak dan pripravi ajdove žgance in okisan krompir. Začela se je umikati v svoj svet. Vznemirjala jo je moja pošta, posebej modre kuverte. To so bili prvi znaki demence,« pripoveduje. Pozneje so demenco potrdili tudi zdravniki. Odločila se je, da demence in mame z demenco ne bo zaprla med štiri stene, ampak bo na široko odprla vrata vsem, ki bi bolezen radi srečali in spoznali iz prve roke. Njuna Rihtarjeva domačija v Babnem Polju je postala demenci prijazna točka, Alenka pa, ki pogosto gosti skupine turistov, v svoji kašči večkrat zavrti »šok terapijo«. V kamero ujete trenutke njene mame, ko je še zmogla smiselno zaokrožiti svoje življenje. Za destigmatizacijo bolezni ne bi mogla narediti več.

