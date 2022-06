Obe državi, tako kot Japonska, ocenjujeta, da je nov jedrski poskus Severne Koreje po letu 2017 samo še vprašanje časa. Severna Koreja je zadnje mesece nenehno provocirala z izstreljevanjem raket, Pjongjang pa vztrajno zavrača pozive Washingtona k pogovorom.

Kar vlada demokrata Joeja Bidna ni pripravljena storiti, je, da bi imela ameriški predsednik in vodja Severne Koreje Kim Jong-un vrhunsko srečanje, kot so bila kar tri v času nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.

Trump in Kim sta se najprej obkladala z zmerljivkami, nato pa imela tri srečanja, ki sicer niso prinesla rezultatov. Severna Koreja v tem času ni izvajala raketnih poskusov, kljub temu pa je še naprej posodabljala raketne in jedrske programe.

Blinken je dejal, da so v primeru jedrskega poskusa ZDA skupaj z Južno Korejo pripravljene na začetek »kratkoročnih in dolgoročnih vojaških postavitev«, vendar ni pojasnil, kaj natančno to pomeni.

Park je zagotovil, da je Severna Koreja pripravila vse potrebno za nov jedrski poskus in se čaka le še na politično odločitev. ZDA in Južna Koreja bosta morali sicer z Japonsko in še kakšno zaveznico sami poskrbeti za »hiter« odziv, ker v Varnostnem svetu ZN to ne bo šlo.

Kitajska in Rusija sta, da bi nagajali ZDA, pripravljeni Pjongjangu gledati skozi prste. Park je sicer menil, da bi Kitajska lahko igrala pozitivno vlogo pri prepričevanju Severne Koreje, naj ne strelja.

Park je po srečanju z Blinknom napovedal, da bo Južna Koreja izboljšala sodelovanje z Japonsko, ki ga še vedno bremeni japonska imperialna dediščina pred in med drugo svetovno vojno.