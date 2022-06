Bojevniki le še zmago oddaljeni od naslova prvaka lige NBA

Košarkarji Golden State Warriors so le še zmago oddaljeni od naslova prvaka severnoameriške lige NBA. Bojevniki so zmagali pod obročema domače dvorane Chase Center v San Franciscu. Na peti tekmi velikega finala so slavili z izidom 104:94 ter v boju na štiri zmage proti Boston Celtics povedli s 3:2.