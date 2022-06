Kako ste zadovoljni s prvimi meseci na čelu mladinske reprezentance?

V letošnjem letu je tudi zavoljo pomoči Mateja Mohoriča denarni sklad reprezentance veliko večji in sem si zadal zelo ambiciozen načrt. Že v februarju smo v Poreču organizirali skupne priprave, kjer so se fantje dodobra spoznali med seboj in postali odlična ekipa. V mladinskih letih je zelo pomembno, da se kolesarji razvijajo na vseh področjih, zato tudi na dirkah priložnost dajem različnim kolesarjem. Delamo na tem, da tekmovalci med samo tekmo znajo sprejemati prave odločitve in si med seboj pomagajo.

Slovensko kolesarstvo je trenutno na neverjetno visoki ravni. Imajo Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc in Luka Mezgec naslednike?

Ker je večini fantov manjkalo eno leto močnih tekem zaradi novega koronavirusa, smo v sezono vstopili v manjši negotovosti, kam sodimo. A že na prvi dirki prve kategorije v novi sezoni smo prišli do tretjega in petega mesta, kar je bil odličen rezultat. Trenutna mladinska generacija je zelo dobra na dirkah po Belgiji, zato smo tudi na začetku sezone takoj prišli do pomembnih točk v pokalu narodov. V zadnjem obdobju smo tekmovali tudi na težjih etapnih dirkah, kjer pa se je pokazalo, da nimamo pravega tekmovalca, ki bi se lahko boril povsem za vrh v skupnem seštevku. To pa še ne pomeni, da trenutni reprezentanti niso nasledniki trenutnih zvezdnikov kolesarstva. Vsi imajo namreč še veliko rezerv in nikjer ne piše, da se nekdo od trenutnih mladincev v naslednjih letih ne bi mogel preleviti v novega kolesarja, ki bi spadal med najboljše na svetu.

Se je stanje na mladinskih tekmah, odkar Slovenci vladajo na profesionalnih dirkah, spremenilo od časov, ko ste bili tudi sami del mladinske reprezentance? Je več pozornosti na Sloveniji?

Sam bi rekel, da na samih dirkah med tekmovalci ni bistvene razlike. Je pa prepoznavnost slovenske reprezentance veliko večja ob robu cest. Na vsaki dirki, ne glede na to, kje v Evropi se nahajamo, je možno med navijači slišati spodbudo Sloveniji.

Kaj pa v smislu agentov profesionalnih klubov?

V tem pogledu razlike nedvomno so. Seveda je še vedno težko priti v profesionalne ekipe, ampak Slovenci smo zavoljo uspehov na največjih dirkah sedaj veliko bolj prepoznavni in nedvomno imajo mladi nekoliko bolj odprta vrata v svet profesionalizma. Odličen primer je sedaj Matevž Govekar, ki je dobil priložnost pri Bahrain Victoriousu. Je pa tako, da ko dobiš priložnost, je vse na tebi, da se izkažeš in si nato zaslužiš mesto med najboljšimi.

So mladi slovenski kolesarji tudi neposredno deležni kakšne pomoči trenutne slovenske kolesarske elite?

V slovenskih klubih se sedaj dela res dobro in veliko zaslug imajo tudi najboljši slovenski kolesarji. Vsi vemo, da ima Primož Roglič svojo fundacijo za pomoč mladim kolesarjem, Tadej Pogačar pomaga svojemu matičnemu klubu, prav tako Matej Mohorič, ki pa letos še dodatno pomaga tudi mladinski reprezentanci. Res je lepo, da tudi ti profesionalci niso pozabili, od kod prihajajo, in res je spodbudno, da so ti kolesarji nekako neposredno vpleteni v kariere mladih kolesarjev.

Pred vrati je dirka po Sloveniji, ki je vsako leto močnejša. Kako pomemben je ta podatek za mlade kolesarje?

Ni možno, da bi kolesar, ki nastopa v mladinski kategoriji, nastopal tudi v članski. Je pa vsekakor razvoj dirke po Sloveniji, ki je v zadnjih letih res zrasla na zelo visoko raven, zelo pomemben tudi za mlade kolesarje. Res je dobro, da mladi kolesarji lahko vidijo svoje idole neposredno na domačih cestah in imajo zato dodatno motivacijo za trening. Že letos bo tako na dirki z dvakratnim zmagovalcem Toura nastopilo nekaj kolesarjev, ki so bili še lani del mladinske reprezentance. To je sedaj spodbuda tudi za moje varovance.

Kdo bo po vašem mnenju dobil domačo dirko?

Nedvomno bo zmaga ostala v Sloveniji, kdo pa bo najboljši, se pustimo presenetiti.

Kakšni so vaši glavni cilji do konca sezone?

Vsako leto sta glavna cilja reprezentance evropsko in svetovno prvenstvo, kjer tudi letos ciljamo zelo visoko.

