Britanska vlada se je odločila enostransko spremeniti dele severnoirskega protokola. Kot pravi zato, da bi »olajšala pretok blaga med Veliko Britanijo in Severno Irsko«, potem ko je slednja po brexitu ostala del skupnega evropskega trga blaga in storitev, a so morali zato vzpostaviti nadzor med Severno Irsko in preostalim delom Združenega kraljestva. Predlog zakona o spremembah protokola obljublja odstranitev »nepotrebne papirologije« za blago (kar vključuje vse, tudi hrano), ki prihaja na Severno Irsko iz drugih delov Združenega kraljestva (Anglije, Walesa in Škotske), enake davčne olajšave za podjetja na Severnem Irskem, kot veljajo drugod po državi, pa tudi, da bo o trgovinskih sporazumih z EU presojala »neodvisna arbitraža«, ne pa sodišče EU, kot protokol določa zdaj.

»Trivialne spremembe«

Po besedah zunanje ministrice Liz Truss gre za razumne in praktične rešitve problemov, s katerimi se sooča Severna Irska. Za spreminjanje protokola so se v Londonu odločili, ker EU že leto in pol ne kaže zanimanja za njihovo rešitev, pravi vlada in dodaja, da sama daje prednost pogajanjem. Premier Boris Johnson je dejal, da gre za trivialne spremembe. Ki pa jih mora odobriti parlament, kar lahko traja tudi leto dni in več. Z drugimi besedami: spremembe so zelo daleč od izvršnega dejstva.

Ker je protokol ključni del brexitskega dogovora z EU, pa to pomeni, da želi vlada črtati (številne) dele mednarodnega sporazuma, ki ga je podpisala leta 2020 in ga je Johnson takrat nepopisno hvalil. Z drugimi besedami: premier in vlada parlamentu predlagata zakon, ki bi kršil mednarodno pravo. Tako to vsaj razumejo v EU, ki Britaniji grozi s trgovinsko vojno, in številni kritiki na Otoku – ne samo opozicija, ampak tudi mnogi konservativni poslanci.

Stopnjevanje napetosti na Severnem Irskem

Tako Britanija kot EU sta izpogajali protokol, da bi zaščitili mir na Severnem Irskem po brexitu. Ključno za mir je bilo spoštovanje velikonočnega sporazuma, ki je končal tridesetletno vladavino nemirov, sektaškega nasilja in terorizma protestantskih in katoliških polvojaških skupin. Glavni steber miru je postala odprta, nevidna meja med Republiko Irsko in Severno Irsko. Ta pa je po brexitu postala meja med Britanijo in EU. Dogovor, ki ga je zato prinesel protokol, naj bi bil jasen: da se tja ne bi vrnila trda, tradicionalna meja s policijskim in carinskim nadzorom, se bo namesto tega preverjal del »izvoza« iz Anglije, Walesa in Škotske na Severno Irsko.

Tam pa največja unionistična stranka DUP in protestantski politiki zahtevajo črtanje celotnega protokola. Po njihovem ustvarja ločnico, ki utegne voditi v ločitev Severne Irske od preostalega dela Združenega kraljestva. DUP je nedavno na parlamentarnih volitvah prvič izgubila, porazila jo je vodilna nacionalistična (katoliška proirska) stranka Sinn Fein, ki bo v novi vladi po posebnem sistemu igrala prvo violino, DUP pa drugo. Vendar DUP ustanovitev severnoirske vlade pogojuje s spremembami protokola, ki bi ga v bistvu ukinile. Kot velikokrat v preteklosti dve skupnosti spet trdita povsem nasprotno: probritanski unionisti, da je protokol izničil velikonočni sporazum, proirski nacionalisti pa, da ga varuje. Brezvladje povečuje politično napetost na Severnem Irskem.

V EU so prepričani, da Johnson poskuša z brexitsko problematiko odvrniti pozornost od svojih problemov, ker je njegov položaj v stranki kljub nedavno izglasovani zaupnici še vedno nestabilen. V Bruslju napovedujejo pravne postopke proti Londonu, tudi nadaljevanje tistih, ki so jih lani začasno ustavili.