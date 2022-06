Gneča v azilnem domu, policisti prijaznejši

Azilni dom v Ljubljani se je v zadnjem času prekomerno napolnil, preobremenjeni so zlasti sprejemni prostori. Vodstvo urada za migrante po Sloveniji išče novo lokacijo za nastanitev prosilcev za azil. Policisti v Sloveniji in na Hrvaškem so v zadnjem obdobju do migrantov veliko bolj humani.