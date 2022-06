Skala premagana, vrtel se je kebab, vihrale zastave

Danes so delavci (uradno) prebili prvega od sedmih predorov na trasi drugega tira Divača–Koper. Predor so končali prej in za manj denarja, kot so načrtovali, a v prihodnje se verjetno obetajo podražitve. Ob vsesplošni draginji namreč tudi megaprojektu desetletja pretijo aneksi izvajalcev zaradi vse dražjih materialov.