Katalonci so z zamudo s čarterskim letalom pristali na Brniku, zato je odpadel opoldanski počitek v hotelu, po hitrem kosilu v Kamniku pa so v Celje z avtobusom prispeli tik pred začetkom ogrevanja. Zato je odpadla načrtovana skupinska predstavitev aktualnih klubskih prvakov Evrope, prav tako pa tudi večerja po tekmi s Celjem Pivovarno Laško. Gostje so jo zaradi časovne sprva odklonili, a nato le rezervirali v gostišču Amerika v neposredni bližini Zlatoroga. Večerjo s čevapčiči, pleskavicami in ostalimi balkanskimi specialitetami naj bi »častila« Barcelonina igralca, Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc, ki sta soigralcem ves teden pripovedovala o tovrstnih dobrotah z žara. A gostje so ostali brez »zadnje večerje« v Celju, spet zaradi časovne stiske zaradi letalskega poleta proti Barceloni.

A vseeno so trener Carlos Ortega, Janc in Makuc ob prihodu v Celje za nekaj minut le stopili na oder pred Zlatorogm in navdušeni množici spregovorili o bližnjem sklepnem turnirju lige prvakov v Kölnu, kjer bo Barcelona branila naslov najboljšega v Evropi. V sezoni 2020/21 je osvojila vse štiri španske lovorike (ligo, ligaški pokal, kraljevi pokal, superpokal) in kot češnjo na torti še evropsko lovoriko, po štirih domačih lovorikah v tej sezoni pa v Kölnu računa na ponovitev lanskega peterčka. »Vse štiri španske lovorike so kar 'delovna obveznost' za naš klub, poleg tega pa želimo vsako elto zmagati tudi v ligi prvakov. A to je najtežje, kajti v tem tekmovanju po skupinskem delu ni več priložnosti za popravne izpite. Čaka nas težko delo, kajti tudi Kiel, Veszprem in Kielce so kakovostne in vrhunske ekipe,« ocenjuje 50-letni trener Carlos Ortega.

Ekipa nekdanjega španskega rokometaša, reprezentanta in olimpijca, ki je pred lanskim prihodom v Barcelono štiri leta treniral nemški Hannover, se bo v polfinalu srečala s Kielom (drugi polfinalni par je Veszprem - Kielce). »Vsi štirje klubi na letošnjem sklepnem turnirju so skoraj vedno med najboljšo četverico ali blizu nje. Tu sta tudi predvsem Flensburg in Paris-Saint Germain, a najbolj zadovoljen sem, ker je med elitno četverico spet tudi Barcelona,« pravi Ortega. Na vprašanje, kdo bo letos najboljši v Kölnu, je diplomatsko odgovoril: »To je zelo težko vprašanje, odgovor nanj pa še težji. Po mojem mnenju ni izrazitega favorita za končni uspeh, vsi štirje klubi pa imajo enake možnosti.«

Največji aplavz množice si je seveda prislužil nekdanji pivovar Blaž Janc, ki ga je spodbujala tudi zelo velika skupina njegovih navijačev s posebnimi majicami z napisom Rokomet je moj svet in s podpisom Janc Brothers (član celjskega kluba je tudi njegov mlajši brat Mitja). »Prav Celje je bilo tisto, kjer sem začel svojo uspešno rokometno pot, zato se vedno rad vračam. Celje je zame drugi dom. Najlepše je priti domov v Slovenijo, čeprav le za nekaj ur. To je sicer kratko, a sladko,« meni Blaž Janc, ki je – tako kot tudi Makuc – podelil na stotine avtogramov na drese, žoge, majice in papir ter opravil zelo veliko selfijev z navijači. »V Kölnu se je že večkrat pokazalo, da nikoli ni izrazitih favoritov. Že proti Kielu nas čaka zelo težko delo, možnosti v odstotkih pa so 50:50. Drži, da se je poškodoval prvi Kielov organizator igre Sander Sagosen, a ni igralca, ki bi lahko sam dobil sklepni turnir. Upam, da bomo vsi igralci v tem tednu ostali zdravi in lahko šli v Kölnu na polno.«

Komaj 21-letni Domen Makuc je v že prvi sezoni v Barceloni osvojil vse, kar je bilo mogoče. »Moja prva sezona je bila idealna, tokrat jo bomo skušali ponoviti in se spet vpisati v zgodovino. Lovoriko je sicer težje obraniti kot osvajati, a verjemem, da nam bo uspelo. Prvi cilj je bil finalni turnir, zdaj pa gremo do konca,« se nadeja Domen Makuc. Primorec ob obisku Celja in Slovenije dodaja: »S tem sem dobil še dodatno motivacijo, željo in energijo za Köln. Super je bilo čutiti vzdušje v Zlatorogu in aplavz za vse nas. Da se ljudje veselijo z mano in Barcelono, čeprav igram za tuji klub. Prepričan sem, da nam je dvoboj s Celjani zelo koristil za Köln.«