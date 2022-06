Ko je bil na prvih dveh tekmah, proti Švedski in Srbiji, na klopi Kek, so naši gladko izgubili, ko je dobil koronavirus in je reprezentante vodil Cesar, pa so remizirali z Norveško in Srbijo. Menda se na nogometni zvezi še odločajo, kdo bo v prihodnje vodil naše nogometaše, a zdi se, da je rešitev na dlani. Kek ostaja selektor – a tekme bo vodil na daljavo in jih gledal na TV-ekranu, tako kot proti Norveški in Srbiji, njegov pomočnik Boštjan Cesar pa naj vodi tekme na stadionu.

Edina težava, ki bo pri tem še bremenila predsednika zveze Radenka Mijatovića, bo, kako razdeliti denar; po naših informacijah namreč Cesar na mesec zasluži zgolj dva ali tri tisoč evrov, Kek pa 25.000 evrov. Predlagamo še en kompromis: denar, ni ga malo, naj si enostavno razdelita.