Kakovostna oskrba s pitno vodo za 45.000 Dolenjcev

Petnajst let od začetkov projekta hidravličnih izboljšav in sedem let od prvih gradbenih del imajo občine Novo mesto, Škocjan, Straža, Šentjernej in Šmarješke Toplice končno zagotovljeno zanesljivo in kakovostno oskrbo s pitno vodo, menda kar za 50 let.