Sproščanje kitajskega regulativnega nadzora je poskrbelo za rast delnic velikih tehnoloških podjetij, kar jim je pomagalo preseči rast ameriški kolegov. Uravnotežena košarica treh kitajskih internetnih velikanov (Baiduja, Alibabe in Tencenta) se je od sredine marca podražila za več kot 35 odstotkov. Ravno nasprotno se je košarica podobnih ameriških podjetij pocenila za več kot 10 odstotkov. Preobrat se je v zadnjih tednih še dodatno okrepil po četrtletni objavi rezultatov Alibabe in Baiduja, ki so presegli pričakovanja. Ker je bilo v tečajih kitajskega trojčka v preteklih mesecih vračunanega veliko negativnih pričakovanj, nas po pozitivnih signalih odboj pravzaprav ne bi smel presenetiti. Po drugi strani so bile ameriške tehnološke delnice pod velikim pritiskom visokih vrednotenj ob visoki inflaciji in posledično dvigajočih se obrestnih merah. Če pogledamo malo širše, je tudi indeks Nasdaq Golden Dragon – indeks kitajskih podjetij, ki kotirajo na ameriških borzah – od marca pridobil več kot 40 odstotkov, indeks Nasdaq 100 pa je padel za pet odstotkov.

Slovenski borzni trg je v pričakovanju izplačila dividend, ki so relativno visoke in v obdobju pred izplačilom privabljajo kupce. Treba je upoštevati, da prvi dan brez pravice do dividende delnica načeloma pade približno za bruto vrednost dividende. Z davčnega vidika so dnevi po dividendi pravzaprav dobro obdobje za kupovanje delnic, saj za enak denar dobimo več delnic in pri tem ne plačamo davka na izplačilo dividend, ki so bile izplačane za preteklo leto, hkrati pa lahko pomenijo dobro dolgoročno naložbo. Zaradi drugačnega davčnega vidika je situacija pri nakupu delnic s strani pravnih oseb ravno nasprotna – pred izplačilom dividend jih je precej bolj smotrno kupiti.