V nekaj letih rubrike o vozilih v zabavni industriji, predvsem filmski, smo obdelali že vse vrste avtomobilov in tudi številnih drugih prevoznih sredstev. Od konceptnih avtomobilov, futurističnih letečih in povsem običajnih vsakdanjih pa do motornih koles, tovornjakov, izmišljenih narisanih vozil in celo tankov. Nismo pa še predstavili avtomobila, ki bi v katerem koli filmu opravljal vlogo – taksija. Pa čeprav obstaja kar nekaj filmov, ki nosijo naslov Taksi in v katerih blesti prav posebno taksi vozilo.

Seveda bomo, vsaj ljubitelji filmov na stari celini, ob omenjenem najprej pomislili na film Taksi legendarnega francoskega režiserja, scenarista in producenta Luca Bessona iz leta 1998 in njegova štiri nadaljevanja, od katerih se je pod prva tri (izšla so v letih 2000, 2003 in 2007), torej do filma Taksi 4, tako kot pod prvega kot scenarist in producent podpisal Besson, ki pa je pri zadnjem (2018) ostal le še kot producent. Isto vlogo je prevzel tudi pri filmu Taksi iz leta 2004, ki so ga posneli v ZDA, v katerem med drugimi igrajo Queen Latifah, Jimmy Fallon in Gisele Bündchen in ki je bil – popolna polomija. Gre za remake originalnega, francoskega Taksija, a je bil film v vseh pogledih tako obupen, da po mnenju kritikov ni niti omembe vreden. No, mi ga bomo zaradi avtomobila, ki je v njem nastopal, vseeno, še prej pa se bomo posvetili avtu iz originalnega Taksija, peugeotu 406.

Poln pripomočkov

Na kratko: glavni lik v filmu Taksi Daniel Morales (Samy Naceri) je sprva dostavljalec pic v Marseillu in znan kot najhitrejši v svojem poslu, dokler se ne odloči, da se bo raje ukvarjal s taksi prevozi. A ne s katerim koli avtomobilom – za ta namen močno predela svojega peugeota 406 in ga opremi s številnimi dodatki, ki ga naredijo še hitrejšega in se sprožijo z različnimi gumbi in stikali; njegov avtomobil tako spominja na nekatere, ki bi jih vozila James Bond ali inšpektor Gadget.

Med hitrimi vožnjami je polno komičnih kadrov, ko je potnike strah za življenje, peugeota 406 pa je po podatkih filmarjev poganjal precej močan 2,9-litrski motor V6, ki je z mesta do stotice potreboval 7,5 sekunde. Skupno so za snemanje prvega filma Taksi uporabili šest različnih peugeotov 406, vsega skupaj pa za posnetke divjih voženj in preganjanj po ulicah Marseilla 105 avtomobilov; najhitrejša vožnja se zgodi v drugem filmu, ko naj bi Daniel po Marseillu vozil s hitrostjo kar 306 kilometrov na uro, kar je s tem avtomobilom seveda neizvedljivo.

Brez visokih zneskov

V tretjem filmu vlogo taksija prav tako opravlja peugeot 406, v četrtem in petem pa njegov naslednik, predelani peugeot 407. Kar nekaj se jih je v zadnjih letih znašlo na dražbah različnih dražbenih hiš, zanimivo pa je, da pretirano visokih zneskov niso dosegli – nemara tudi zato, ker jih veliko ni bilo voznih oziroma se jih zaradi različnih omejitev ni dalo registrirati.

In ameriški Taksi? Nič čudnega, da je tam vlogo moral odigrati ameriški avtomobil, to pa je bil ford crown victoria, eden najbolj ikoničnih tamkajšnjih avtomobilov, ki so ga desetletja skozi različne generacije uporabljali taksisti in policisti. Po nekaterih podatkih pa gre celo za avto, ki je najbolj množično zastopan med vsemi v ameriških filmih sploh. Za Taksi so ga seveda močno predelali, primerek, ki je v največ kadrih, pa je kupca bojda našel, še preden je film prišel v kinematografe.