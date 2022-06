Na otvoritvenem koncertu bosta Simfonični orkester RTV Slovenija vodila mlada dirigenta Ana Erčulj in Davorin Mori, solisti pa bodo klarinetist Andraž Golob, violinistka Maja Horvat, pianist Urban Stanič in mezzosopranistka Sara Briški Cirman - Raiven. V nadaljevanju festivala bo ansambel Camerata Academica z ljubljanske akademije za glasbo krstno izvedel noviteto Aleksandre Naumovski Potisk, kitaristka Klara Tomljanovič pa nova dela štirih domačih in tujih skladateljev. Iz tujine bodo nastopili kvartet Berlin-Tokio, avstrijski projekt Dežela vzdihljajev, avstrijski pianist Paul Gulda ter italijanski klavirski duet Marca Sollinija in Salvatoreja Barbatana. Novi album Bachovih del bo predstavil mednarodno uveljavljeni kitarist Mak Grgić, ki bo nastopil tudi z Ensemble Disonance, kjer bo zazvenela noviteta Leona Firšta. Nastopila bo tudi zasedba Ensemble.si, v kateri delujejo mednarodno uspešni slovenski glasbeniki.

Program bo dopolnjeval cikel mladih talentov. Po tradiciji bo ponudil tudi nekaj jazzovskih koncertov in koncertov etno glasbe ter se sklenil s tradicionalnimi Nočmi v Stari Ljubljani, ko bo na sporedu še mednarodni muzikološki simpozij s temo Glasba mladih. Vse prireditve so brezplačne.