Od četrtka do nedelje bo na Obali domači gimnastični vrhunec, saj bo v Kopru 17. svetovni pokal. V Bonifiki in osnovni šoli Koper bo nastopilo 210 telovadcev in telovadk, med katerimi bo tudi sedem Slovencev. Žensko gimnastiko bodo zastopale Teja Belak na preskoku, Tjaša Kysselef na preskoku in gredi, Lucija Hribar na parterju, dvovišinski bradlji in gredi ter Zala Trtnik na dvovišinski bradlji. Slovenski dres pri moških bodo nosili Luka Bojanc na krogih, Nikolaj Božič na parterju in Luka Kišek na konju z ročaji.

Minuli konec tedna je v Osijeku potekala prva tekma svetovnega pokala po spomladanskem četverčku, po katerem je sledil krajši premor. Na Hrvaškem sta se izkazali Teja Belak in Tjaša Kysselef, ki sta na preskoku zasedli drugo in tretje mesto. Finalistka je bila še Lucija Hribar na gredi, a je s padcem zasedla osmo mesto.

Vrača se Zala Trtnik

»Želim si, da bi v Kopru na preskoku dosegla podobno uvrstitev kot v Osijeku. Visoke cilje imam tudi na gredi, kjer na tekmi že dolgo časa nisem izvedla sestave, kot jo znam in kažem na treningih,« napoveduje Tjaša Kysselef. »Moj glavni cilj sezone je nastop na avgustovskem evropskem prvenstvu. Tudi v Kopru se bom trudila po najboljših močeh, je pa dejstvo, da mi ne ustreza proizvajalec orodja,« pravi Teja Belak.

Najizkušenejša slovenska telovadka se je dotaknila problematike, zaradi katere so vsi slovenski gimnastični delavci malce slabe volje. Po besedah direktorice Gimnastične zveze Slovenije Špele Hus so si močno prizadevali, da bi svetovni pokal v Kopru potekal na orodjih proizvajalca Spieth. A jim nemški proizvajalec ni mogel zagotoviti dveh kompletov orodij, tako da jim ni preostalo drugega, kot da organizirajo tekmovanje z orodji podjetja Gymnova. Francoski proizvajalec po kakovosti sicer ni nič slabši od nemškega, je pa trdota orodij precej drugačna. Slovenski telovadci v slovenskem gimnastičnem centru trenirajo na orodjih podjetja Spieth, menjava proizvajalca pa jim dela precej težav. Na orodjih proizvajalca Spieth bodo nastopili tudi na bližajočih se sredozemskih igrah in evropskem prvenstvu, medtem ko bo letošnje svetovno prvenstvo potekalo na orodjih Gymnove.

»Največji cilj sezone bo nastop na sredozemskih igrah in evropskem prvenstvu, medtem ko nam tekmi v Osijeku in Kopru služita kot priprava. Po daljšem času smo namreč sestavili močno ekipo, s katero imamo visoke načrte tudi v ekipni konkurenci. Tekma v Osijeku je potrdila, da Teja in Tjaša sodita med najboljše telovadke na preskoku. Lucija je v finalu sicer naredila napako, a se je prepričala, da se z uspešno sestavo na dvovišinski bradlji lahko povzpne tudi na zmagovalni oder. Vesel sem tudi, ker se bo po odsotnosti zaradi poškodbe reprezentanci priključila Zala Trtnik,« je na današnji tiskovni konferenci na Viču povedal selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič.

Nižja pričakovanja telovadcev

Selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič pravi, da pričakovanja v moški konkurenci niso tako visoka: »Verjamem, da se lahko vsi trije telovadci uvrstijo v finale. Vse moram pohvaliti, da so v zadnjem času vestno trenirali in na svojih orodjih dvignili izhodiščne ocene. V gimnastiki je napredek počasen, saj je za desetinko višjo oceno treba trdo trenirati pol leta in biti zdrav. Verjamem, da bo naša dodatna spodbuda podpora s tribun.« Luka Bojanc je dejal, da je v Osijeku naredil veliko napako pri seskoku s krogov, kar bi rad popravil v četrtkovih kvalifikacijah. Nikolaj Božič pa ima s Koprom neporavnane račune iz minulega leta, ko sestave ni izvedel po željah, a je prepričan, da se lahko s težjo sestavo na svojem najmočnejšem orodju prebije v sobotni finale.

Na vprašanje, zakaj bo letos v Kopru okoli 210 telovadcev in telovadk, lani pa jih je bilo 270, v gimnastični zvezi niso znali natančno odgovoriti. Pravijo, da je eden od razlogov gotovo ta, da bo tekma potekala na orodjih podjetja Gymnova, na katerih sicer trenirajo v ZDA in Veliki Britaniji. Špela Hus je dodala, da stroški organizacije znašajo dobrih 200.000 evrov in da so precej višji kot v minulih letih. Želi si, da bi tekmo izpeljali s pozitivno ničlo, kar je tudi sicer praksa zadnjih let. Le lanska izvedba je bila izjema, ko je ostalo nekaj več denarja, da so lahko kupili delček opreme.

200.000 € 200.000 € znaša strošek izvedbe svetovnega pokala v gimnastiki v Kopru.