Seveda so si ta program zamislili ideološko, vendar so takšni amaterji, da ne znajo niti tega. Občutek imam, da je oddaja sama sebi namen, da si je druščina, ki jo ustvarja, kako so našminkani in oblečeni. Smo kul, super, gremo se malo igrat novinarstvo. Novinarstvo se dela na terenu, na wall se gre po petih letih na terenu. Zadeva je povsem nekredibilna. Posledica je tudi gledanost, pod enim odstotkom.

V hiši sem trideset let in mislim, da je to največja sramota v tem času. Celo nadgradnja tistega predvolilnega soočenja z Igorjem Pirkovičem. Najhuje pa je, da tisti, ki jim je ostalo še malo novinarske pameti, ne zaženejo »uzbune«. Vsi so tiho. Nihče si ne upa povedati, da je cesar nag. Cesar pa ni samo nag, niti kože nima več! Vendar je vodstvo navdušeno. Ustvarjalci so dobili pohvale, imeli so pogostitev z generalnim direktorjem in šampanjcem. Tisti, ki so delali na prvem programu na volilni dan, pa so dobili sendviče in obvestilo vodstva, da ne smejo proslavljati v prostorih RTV, in so šli zato v park. Nedelo