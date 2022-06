Preživeli taboriščnik Boris Pahor je naš največji svetilnik, ki je v svet izžareval pravico do svobode in enakopravnost narodov in manjšin. Z njegovimi številnimi knjigami pa smo dobili v trajno hrambo neprecenljivo dediščino njegovih večno veljavnih sporočil o spoštovanju človekovega dostojanstva. V knjigi Nekropola je prikazal trpljenje taboriščnikov v nacističnih taboriščih ter njihovo hrepenenje in vero v svobodo. Še zadnje preživele v našem združenju MKBD postopoma nadomeščajo potomci bivših taboriščnikov in tako gojimo njihovo zaprisego z dne 19. aprila 1945 o boju proti nacifašizmu do njegovega izkoreninjenja. Boris Pahor bo ostal za vedno naš največji zgled pokončnega svobodnjaka in njegov spomin bomo ohranjali v MKBD kot trajno dediščino.

mag. Boris Nemec, za International Commmittee Buchenwald-Dora (MKBD), podpredsednik-predstavnik iz Slovenije