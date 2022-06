Tradicionalni cirkuški ponedeljek v prestolnici

V okvirju festivala Junij v Ljubljani je na Kongresnem trgu, v organizaciji Klovnbuf, potekal že tradicionalni cirkuški dan. Šolarji in otroci, ki so bili pretežno v varstvu starih staršev, so si že dopoldne ogledali cirkuško predstavo, kateri je sledila delavnica akrobata, plesalca in žonglerja Andrea Brunetto. Skoraj uro dolgo predstavo so popoldne uprizorili tudi mlade učenke in učenci Šole cirkusa Fuskabo, pod krošnjami v parku pa sta francoski vrvohodki in akrobatka na kitajskem drogu uprizorili pravi glasbeni spektakel.