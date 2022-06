Mlade bodo popeljali v svet rokodelstva

Regijski rokodelski centri v Ribnici, Rogatcu, na Dolah pri Litiji, v Moravčah, Slovenski Bistrici, Veržeju in Škofji Loki letos prvič odpirajo prijave, s katerimi nagovarjajo učence in mladostnike med 12. in 17. letom, da se do konca junija oziroma do zapolnitve mest prijavijo na prvi Slovenski rokodelski tabor. Gre za pobudo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki projekt tudi v celoti financira.