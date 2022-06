#foto 50 let od odprtja prve avtoceste

Slovenija je prvo avtocesto dobila leta 1972, ko so konec decembra odprli odsek Vrhnika–Postojna. Petdeseto obletnico te prelomnice v prometnem razvoju v Muzeju novejše zgodovine Slovenije zaznamujejo z razstavo, ki predvsem prek fotografskega gradiva ponazarja vse od prve sprožene mine na gradbišču do slavnostnega odprtja nove cestne povezave, zaradi katere je prišlo v Jugoslaviji celo do politične krize.