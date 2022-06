»V spopadih je bilo ubitih 117 ljudi, v kraju Kolbus v Zahodnem Darfurju pa je bilo požganih 14 vasi,« je dejal Hašem. Dodal je, da je večina žrtev pripadala njegovemu plemenu Gimir.

Hašem je dejal, da je od izbruha nasilja, ki se nadaljuje tudi danes, izginilo veliko ljudi iz njegovega plemena. Spopadi so izbruhnili prejšnji teden zaradi spora o zemljišču med dvema pripadnikoma nasprotujočih plemen.

Kriza v Darfurju, pokrajini na zahodu Sudana, ki meji na Libijo, Čad in Centralnoafriško republiko, se vleče že več kot 15 let. Konflikt je februarja 2003 izbruhnil večinoma zaradi suše in širjenja puščave, ko so milice nomadskih plemen arabskega porekla začele napadati domorodno prebivalstvo. Milice so imele tudi podporo sudanskih oblasti, čeprav so te to zanikale.

Po ocenah ZN je bilo v medplemenskih konfliktih v Sudanu ubitih okoli 300.000 ljudi, okoli 2,5 milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Čeprav so ključne uporniške skupine leta 2020 podpisale mirovni sporazum, še vedno prihaja do smrtonosnih spopadov zaradi zemlje, živine, dostopa do vode in pašnikov.