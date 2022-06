V četrtkovi Tarči na Televiziji Slovenija, v kateri so razkrili dele ovadbe zoper nekdanjega ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška zaradi državnega nakupa ventilatorjev za predihavanje pljučnih bolnikov Geneplaneta, so ob tem še poročali, da je bil Matej Skočir eden ključnih sodelavcev na gospodarskem ministrstvu pri nabavi ventilatorjev. Za Tarčo je sicer pisno zatrdil, da pri nabavi »ni imel pomembne ali odločujoče vloge«.

V pisni izjavi za STA je Skočir, danes državni sekretar na ministrstvu za okolje, pojasnil, da mu je delodajalec, torej ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s sklepom 16. marca 2020 poleg njegovih rednih nalog in zadolžitev odredil dodatno delo na ministrstvu, povezano z epidemijo covida-19.

Skočir: Vse odločitve so sprejemali moji nadrejeni

Od takratna gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in njegovih najožjih sodelavcev iz vodstva ministrstva oziroma iz kabineta je »v naslednjih dneh prejemal izrecna in neposredna navodila za svoje delo«. »V zadevi nabave obravnavanih ventilatorjev so sprejemali vse odločitve in pripravljali vso ključno dokumentacijo moji nadrejeni, sam sem imel izrazito podrejeno vlogo zgolj sporočitve ministrove odločitve s seznamom petih dobaviteljev ventilatorjev na zavod za blagovne rezerve na podlagi njegovega izrecnega navodila,« je zapisal.

Dodal je, da je glede izdaje tega navodila in s tem povezanimi pritiski nanj sestavil ustrezen zapis, ki ga je tudi predal nadzornim organom. Z ozadji zadeve, ki utemeljujejo očitana kazniva dejanja osumljenih v kazenski ovadbi in so bila predstavljena v oddaji Tarča, Skočir ni bil seznanjen.

V vseh postopkih preiskav s strani Komisije za preprečevanje korupcije in Nacionalnega preiskovalnega urada je nastopal bodisi v vlogi priče bodisi v vlogi tretje osebe, ki bi lahko dala koristne podatke, in z njimi tudi tvorno sodeloval, je še navedel.

Minister Brežan in Skočir sta se pogovorila in glede na dosedanja pojasnila državni sekretar uživa zaupanje ministra. Zaradi bolniške odsotnosti državnega sekretarja se bosta z ministrom sestala takoj, ko bo to mogoče, so še zapisali na ministrstvu.