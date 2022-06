Po navedbah NIJZ so po do zdaj zbranih podatkih prvi učenci na OŠ v Marezigah zboleli v torek. Do danes jih je skupaj zbolelo 51, največ med njimi učencev 6. razreda. V treh vzorcih blata so potrdili noroviruse, na podlagi česar zaključujejo, da je povzročitelj težav norovirus.

Po besedah ravnateljice Eneje Rožanec je danes zaradi težav od pouka odsotnih še 13 otrok. Kakšno je njihovo stanje, ne ve, večinoma pa gre za prebavne motnje. »Vzrok so norovirusi oziroma laično povedano trebušna gripa,« je povedala.

Kaj je bil vzrok prebavnih težav, s katerimi so se srečali učenci OŠ Primoža Trubarja Laško, ki so se v začetku prejšnjega tedna udeležili tabora v Ankaranu, na NIJZ še ne vedo, ker je laboratorijska analiza vzorcev hrane in brisov na snažnost še v teku. V vzorcu blata enega od otrok je bila sicer izolirana enteropatogena E. coli, a na NIJZ ne morejo potrditi, da je to povzročitelj izbruha.

Po besedah ravnatelja Marka Sajka je danes v šoli večina otrok, ki so imeli težave. Teh je bilo 26 od skupno 93. Trije od otrok so bili v torek odpeljani v bolnišnico in so danes že v redu. Tudi vsi preostali nimajo več težav. Le mama enega od otrok je potožila, da ima sin še težave. Svetovali so ji, naj se obrne na zdravnika, je povedal Sajko. Tudi ravnatelj sicer še ni seznanjen z vzrokom za težave otrok.