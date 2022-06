Moška oropala žensko v stanovanju v Izoli

Ženska iz Izole je danes dopoldne poklicala policijo in povedala, da sta v njeno stanovanje vdrla dva moška, ji zagrozila, premetala stanovanje ter pobrala nekaj gotovine in zlatnino. Prvi moški je bil oblečen v modro majico s kapuco in je govoril italijansko, drugi pa v črno majico s kapuco in govoril slovensko. Policija prosi za informacije.