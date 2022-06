Peter Svetina je dejal, da v predpisih opredeljene pravice ljudi predpostavljajo obveznost države, da jih uresniči, ustava in zakoni pa nalagajo varuhu mandat, da njihovo uresničevanje nadzira. To počne skladno z najvišjimi mednarodnimi standardi, kar so potrdili tudi ocenjevalci v procesu akreditacije institucije varuha za Nacionalno institucijo za človekove pravice s statusom A po pariških načelih.

Priznanje tega statusa, ki so ga pridobili lani, je po njegovih navedbah signal slovenski državi, da sta spoštovanje varuha kot nacionalne institucije za človekove pravice in njegova krepitev prava pot. Tudi zato pričakuje, da bo ta signal zaznan in izkazan v praksi. Če oblasti upoštevajo varuhova priporočila, namreč pomeni, da delajo dobro za ljudi.

Lani obravnavali rektordno število primerov

Delo institucije varuha je tudi v letu 2021 močno zaznamovala epidemije covida-19. Obravnavali so 6863 zadev, kar je tretjino več kot v obdobju pred epidemijo in hkrati rekordno število primerov, odkar je varuh. Lani so ugotovili 276 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti. To je v primerjavi z letom 2020 za dobrih 40 odstotkov manj.

Kot je dejal v izjavi po srečanju s predsednico DZ, so državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil tudi lani največkrat kršili načelo dobrega upravljanja, sledijo kršitve enakosti pred zakonom, pravic invalidov in enakega varstva pravic. Pri kršitvah izstopajo področja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je bilo kršitev kar 63. S 25 ugotovljenimi kršitvami sledi področje ministrstva za okolje in prostor, ki lani ni uresničilo nobenega priporočila varuha iz poročila za leto 2020. Po 18 kršitev pa so zaznali na področju dela ministrstev za notranje zadeve in za zdravje.

»Med epidemijo so se še poglobile razpoke na področju človekovih pravic«

Svetina je poudaril, da so se v zadnjih dveh letih epidemije covida-19 še poglobile razpoke, ki so se na področju človekovih pravic kazale že leta, a jih ni nihče reševal, čeprav je varuh opozarjal nanje Želi si, da bi odločevalci čim prej uresničili priporočila iz poročila v dobro vseh posameznic in posameznikov, je dejal ob predaji obeh letnih poročil.

Pohvalil je napredek glede uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, saj je neizvršenih sodb še pet. Kot žalostno pa vidi sliko pri izvrševanju odločitev ustavnega sodišča, kjer število neizvršenih zadev zadnja leta nenehno narašča. Konec leta 2021 je bilo neuresničenih 23 ugotovitvenih odločb ustavnega sodišča. Da je bil v letu 2021 skoraj 100 otrokom postavljen zagovornik otrok, pa po njegovih besedah kaže na to, da je ta institut v družbi nujno potreben.

Kljub omejitvam zaradi epidemije je varuh tudi lani izvajal naloge in pooblastila Državnega preventivnega mehanizma. Obiskal je 60 krajev odvzema prostosti in pri tem izdal kar 501 priporočilo, kar je skoraj 200 priporočil več kot leto prej. Svetina bo v torek obe poročili predal tudi predsedniku republike Borutu Pahorju in predsedniku vlade Robertu Golobu.