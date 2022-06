»To je zelo ponosen dan zame in za mojo družino. Za Manchester City igrajo številni igralci najvišjega razreda, Pep Guardiola pa je eden najboljših trenerjev na svetu. Verjamem, da sem prestopil v ekipo, v kateri lahko izpolnim svoje ambicije,« je za spletno stran meščanov med drugim dejal norveški stroj za gole, ki je v minulih dveh letih in pol na 89 tekmah na reprezentančni in klubski sceni zabil 86 golov.

Po poročanju angleških medijev je zasedba iz Manchestra za enega najbolj vročih nogometašev v zadnjih dveh letih odštela 60 milijonov evrov, tedenska plača 194 cm visokega napadalca pa naj bi znašala okoli 350.000 evrov na teden.

Haaland je pred odhodom iz Dortmunda v Manchester City, kjer je med letoma 2000 in 2003 igral tudi njegov oče Alf Inge, branil barve norveškega Moldeja in avstrijskega Red Bull Salzburga.

Benfica in Liverpool dosegla dogovor o prestopu Darwina Nuneza

Darwin Nunez, urugvajski reprezentant, ki je zadnji dve sezoni nosil dres portugalske Benfice,pa bo kariero nadaljeval v vrstah angleškega prvoligaša Liverpoola. Kluba sta se že dogovorila o prestopu, kar so danes v obeh klubih tudi uradno potrdili, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Prestop urugvajskega napadalca iz Benfice bo znašal 75 milijonov evrov, so v ponedeljek sporočili iz portugalskega kluba. Nunez pa se je dogovoril za šestletno pogodbo. Prestop bi lahko dosegel 100 milijonov evrov, odvisno od bonusov, povezanih z določenimi športnimi cilji, je v izjavi dodala Benfica Lizbona, s čimer bi Nunez postal najdražji igralec v zgodovini rdečih iz Liverpoola

Nunez je v Benfico prišel poleti leta 2020 za 24 milijonov evrov iz španskega drugoligaša Almerie in postal najdražji nakup lizbonskega kluba v zgodovini. Urugvajec, ki bo 24. junija dopolnil 23 let, je za nekdanji klub Jana Oblaka na 87 tekmah dosegel 47 golov, dodal pa 16 asistenc.