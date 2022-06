Volivci so odločali o petih referendumskih predlogih, od kateri so se trije nanašali na reformo pravosodja, dva pa na kazensko pravosodje in boj proti korupciji. Med predlogi je bila odprava tako imenovanega zakona Severino, ki osebam, obsojenim hujših zločinov, vključno s korupcijo, šest let onemogoča kandidiranje na volitvah. Po tem zakonu je bil nekdanji premier Silvio Berlusconi leta 2013 izključen iz senata, ker je bil obsojen davčnih utaj. Poleg tega so glasovali tudi o predlogu, da bi tožilcem prepovedali, da postanejo sodniki, in obratno.

Dejstvo, da referendumsko glasovanje ni uspelo, je poraz za skrajno desno stranko Liga, ki je skupaj z Radikalno stranko v preteklih mesecih zbrala pol milijona podpisov za njegovo podporo.

V Italiji so v nedeljo potekale tudi delne lokalne volitve, in sicer v okoli 1000 od 8000 občin, pravico do glasovanja je imelo okoli devet milijonov volivcev. Volitve so med drugim potekale v nekaterih večjih mestih, kot so Verona, Genova, Monza, Palermo in tudi Gorica. V večini večjih občin bo za izvolitev županov potreben drugi krog čez dva tedna.

Glasovanje so zaznamovale težave na nekaterih voliščih, zlasti v Palermu. Tam so se, ker je več vodij volišč v zadnjem trenutku odpovedalo sodelovanje, nekatera volišča odprla pozno. Italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese je dogajanje označila za skrajno resno ter napovedala preiskavo dogajanja.

Po poročanju medijev naj bi bil razlog za odsotnost dejstvo, da je lokalni nogometni klub Palermo v nedeljo igral pomembno tekmo, na kateri so si zagotovili preboj v drugo italijansko ligo, tako imenovano serie B.