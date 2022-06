Popoldan in zvečer v notranjosti države možna krajevna neurja z vetrom in nalivi

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo popoldne in zvečer v notranjosti države ob prehodu vremenske fronte možna krajevna neurja z vetrom, nalivi, ni izključena tudi toča. Ob močnejših krajevnih padavinah lahko hitro narastejo in se razlijejo hudourniški vodotoki. Na manjših območjih so možna poplavljanja meteornih in zalednih voda. Kot opozarja Arso, bodo nevihtni sistemi predvidoma potovali od severozahoda proti jugovzhodu. Nevihtno dogajanje pa se bo v noči na torek umirilo.