Kuhinja je življenjski prostor, v katerem preživimo velik del našega bivanja doma, pripravljamo obroke, ustvarjamo vzdušje zase in za goste, zadnja leta pa se v njej zahvaljujoč velikim kuhinjskim otokom in velikim družinskim jedilnim mizam zadržujemo veliko več. Življenje zadnjih dveh let, ki ga je zaznamovala epidemija, je kuhinje in jedilne prostore začasno spremenilo celo v prostor za delo od doma in učenje ter opravljanje domačih nalog. Kuhinja je na neki način izpodrinila dnevno sobo, ki je imela še pred desetletjem in več vlogo gostiteljice, in postala prostor ugodja, funkcionalnosti in umirjenosti. Vse to v prostor vnašajo predvsem naravni materiali in prijetne barve.

Fronte v večnih sivih in belih odtenkih ali celo zelene

Fronte kuhinjskih omar in omaric ostajajo preproste, v mat odtenkih, najraje ravnih oblik ali s širšim poudarjenim robom, lep dodatek na videz klasičnim omaricam pa so ročaji v črni ali zlati barvi medenine. Slednji barvi se potem ponovita na armaturah, ki lepo zaokrožijo celotno kuhinjo. Na stenah ali na pultu se lahko z majhnimi dodatki, kot so posode za sadje ali okrasne žične košare, barva ponovi.

V barvni paleti kuhinjskih elementov prevladujejo klasična bela in večna siva v vseh odtenkih, bolj drzni si lahko letos omislijo kuhinjo v barvi pistacije ali se znajdejo tako, da modno barvo dodajo s ploščicami ali kuhinjskimi aparati. Nekaj je tudi mornarsko modre barve.

Vitrine in domači bar

Med novostmi so tudi steklene omarice oziroma vitrine, ki so kot v preteklosti namenjene kozarcem in krožnikom ter drugi keramiki. Ta del kuhinje je kot spomin na preteklost, na kuhinje naših babic, ki so zelo rade postavile na ogled »taboljšo«​ posodo. Zato tudi ne preseneča, da kar veliko trendovskih kuhinj spominja na kuhinje izpred trideset in več let. Le v razmislek: tak tip omarice se zelo lepo poda nad delom, kotičkom, kjer umestite domači bar. Temu pa lahko za večjo uporabnost dodate še police iz neobdelanega lesa, ki baru doda moderen, a hkrati topel pridih.

Vintage pohištvo in retro naprave

Kot smo omenili že pri visečih omaricah, vintage kosi pohištva so modni, v prostor vnašajo toplino in prijetno nostalgijo, temu stilu pa se kot pika na i lepo podajo retro gospodinjski aparati. V več slovenskih prodajnih salonih lahko najdete večje in manjše gospodinjske aparate v prijetnih pastelnih in tudi drznih barvah, kot sta rdeča in zelena. Te še najlepše dopolnijo kuhinjske pulte in odprte police. V sodobni kuhinji pa po novem ne manjka niti drogov nad štedilniki, kamor se obesi zajemalke in druge priročne gospodinjske pripomočke za kuhanje ali le kot dekoracijo.