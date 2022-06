Priporočamo, da z mehko krpo že preventivno občasno obrišete pohištvo. Tako boste odstranili prah in druge nesnage, ki bi lahko s časom načeli material, iz katerega je izdelano. Vsaj enkrat na leto pa je priporočljivo temeljito čiščenje. Ogledali si bomo, kako poteka čiščenje vrtnega pohištva iz lesa, kovine in ratana.

Leseno vrtno pohištvo

Čiščenje vrtnega pohištva iz lesa je odvisno od vrste materiala, iz katerega je narejeno pohištvo. Sodobno vrtno pohištvo je izdelano iz trdih vrst lesa, kot so tik, evkalipt in robinija. Te vrste so po naravi odporne proti vremenskim vplivom, ne posivijo tako hitro in jih lahko preprosto čistimo. Ob pravilni uporabi jih lahko čistimo z visokotlačnim čistilnikom, pri mehkejših vrstah lesa pa je priporočljivo ročno čiščenje, morda kar z domačimi čistilnimi sredstvi. Z doma narejeno milnico boste brez težav odstranili madeže z lesa. Pri tem vzemite kos mila, ga raztopite v topli vodi in milnica je pripravljena. Čistilo z mehko krtačo nanesite na površino lesa in čistite v smeri vzorca lesa ter ga na koncu sperite s čisto vodo. Na koncu odvečno vlago obrišite z mehko bombažno krpo in pustite, da se povsem posuši. Odsvetovano je čiščenje občutljivega vrtnega pohištva iz lesa s čistilnimi sredstvi, kot je soda ali kis, ker so mnogo bolj agresivna od milnice. Pa tudi pri lakiranem vrtnem pohištvu iz lesa izvajajte previdno nego. Čistite ga ročno ali previdno z visokotlačnim čistilnikom. S primerno čistilno krtačo na visokotlačnem čistilniku boste temeljito in brez napora očistili tudi občutljive lesene površine. Ne glede na vrsto lesa vrtnega pohištva iz lesa nikoli ne čistite z agresivnimi čistili, trdimi žičnimi krtačami ali grobimi gobicami! Prišlo bi lahko do mikroskopsko majhnih poškodb, ki le še olajšajo nalaganje umazanije v lesu. Poleg čiščenja je priporočljiva tudi nega. Oljene lesene površine naoljite vsaj enkrat na leto, pri lakiranih pa uporabite ustrezno lazuro. Pri lakiranem vrtnem pohištvu redno preverjajte morebitne poškodovane predele, ki jih dodatno polakirajte.

Pohištvo iz ratana​

Na začetku vrtne sezone je obvezno čiščenje pohištva iz ratana. Pri čiščenju in negi pohištva iz neobdelanega ratana je treba vedeti, da je to zelo občutljiv naravni material. Zato ne zadostuje samo čiščenje, temveč je potrebna tudi nega. Pri tem priporočamo emulzijo iz sredstev, ki so na voljo doma: vode, lanenega olja in kapljice terpentina. Tudi pri lakiranem pohištvu iz ratana redno preverjajte obrabljene predele in jih naknadno polakirajte. Če ne najdete nobenih poškodb, jih po čiščenju le spolirajte z mehko krpo. Zaradi pletene strukture ročno čiščenje pohištva iz lakiranega ratana ni najbolj preprosto. V njem namreč nalaga umazanija, ki jo boste učinkovito odstranili samo z visokotlačnim čistilnikom. Pa vendar je treba biti pazljiv: zaradi občutljivosti takšnega pohištva ne čistite z neposrednim curkom vode, ampak raje uporabite čistilno krtačo in ploščato šobo ter seveda ustrezno čistilo. Obstaja tudi pohištvo iz poliratana, umetnega ratana, ki je znatno manj občutljiv od naravnega ratana, zato lahko za njegovo čiščenje uporabite znatno višji pritisk visokotlačnega čistilnika.

Kovinsko in plastično vrtno pohištvo

Čiščenje kovinskega pohištva je nadvse preprosto, vendar je treba upoštevati vrsto materiala. Najpogosteje gre za litoželezne konstrukcije s prašnim lakiranjem ali lakirane kovinske konstrukcije. Ker je pri Litoželeznem vrtnem pohištvu starinski oziroma nekoliko rjast videz celo zaželen, gre predvsem za odstranjevanje grobe umazanije in ostankov rastlin. To gre najbolje z visokotlačnim čistilnikom z rotorsko šobo, ki bo učinkovito počistila trdovratno umazanijo. Pomagate si lahko tudi z ustreznim univerzalnim čistilnim sredstvom, ki ga lahko raznesete tudi z dozirnikom pene. Pustite učinkovati kratek čas, nato sperite s ploščato šobo in čisto vodo. Pustite, da se posuši, in je čiščenje končano. Za lakirano kovinsko vrtno pohištvo velja podobno, le da je treba biti previdnejši, saj lahko s premočnim curkom odluščimo napokan oziroma načet lak. Najmanj je za čiščenje problematično plastično vrtno pohištvo, saj je zelo odporno proti agresivnim čistilom in močnimi curki iz visokotlačnega čistilnika.