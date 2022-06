Na ljubljanskem kopališču otroka rešili pred utopitvijo

Na enem od ljubljanskih kopališč je mlajši otrok v nedeljo nekaj pred 14. uro nenadzorovano odšel v bazen, kjer pa se je začel utapljati. Negibnega otroka je iz bazena rešil reševalec iz vode, mu nudil prvo pomoč in ga oživljal do prihoda reševalnega vozila. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana in je zunaj smrtne nevarnosti, so sporočili s policije.