Obisk nogometne reprezentance Srbije je imel dve plati. Na tiskovni konferenci slovenske reprezentance v soboto zvečer v njeni bazi na Brdu pri Kranju ni bilo niti enega poročevalca iz slovenskih medijev, a ni šlo za organiziran bojkot potem, ko so se igralci po tekmi z Norveško odločili za medijski molk. Prišli so trije novinarji iz Srbije, ki so bili najbolj navdušeni ob izjavi slovenskega kapetana Jana Oblaka, da bi bila reprezentanca s trenutnimi igralci s področja nekdanje Jugoslavije (Škofjeločan bi bil v golu) med kandidati za naslov svetovnega prvaka. Medtem so se v hotelu reprezentance Srbije ob ljubljanski obvoznici, le streljaj od stadiona v Stožicah, gnetli številni obiskovalci, saj je selektor Dragan Stojković reprezentanco zelo približal navijačem. Najbolj prisrčno je bilo srečanje nekdanjih zvezdnikov Crvene zvezde iz njenih zlatih časov Dragana Stojkovića in Roberta Prosinečkega, trenutnega trenerja Olimpije, ki ima klubsko pisarno le čez cesto. Stojković se je z nostalgijo spominjal gostovanj z Radničkim iz Niša in Crveno zvezdo na kultnem Bežigradu, zato ni skrival razočaranja, da objekt propada. Med obiskovalci je bil tudi trener Slaviša Stojanović, ki je leto dni vodil Crveno zvezdo, zdaj pa je svetovalec v Domžalah. Tekma je povzročila pravi desant navijačev Srbije na razprodane Stožice, kjer je bilo veliko več obiskovalcev v dresih srbske kot slovenske reprezentance. Prišli so z različnih koncev Evrope, kar so razkrivale avtomobilske registracije (München, Dunaj, Salzburg, Celovec, Milano, Beograd...) in Slovence preglasili že ob prihodu ekipe Srbije na ogrevanje, čeprav je napovedovalec s kričanjem skušal vzpodbuditi slovenske navijače, ki pa so bili med 13.872 obiskovalci v manjšini.

Slovenci so šli v tekmo ob govoricah, da oboleli Matjaž Kek nima več popolnega zaupanja vrha NZS in naj bi se poslovil v naslednjih dneh, prvi na seznamu želja za selektorja pa naj bi bil Zlatko Zahović. Začasni slovenski selektor Boštjan Cesar je naredil le toliko menjav, kot jih je bilo potrebno zaradi kartonov Blažiča in Stojanovića. Ekipa se je vrnila k postavitvi s tremi centralnimi branilci ter Karničnikom in Sikoškom na bokih, kar pa ni delovalo, ampak je prišlo do razpada sistema. Tehnično odlično podkovani in taktično organizirani Srbi, ki so se počutili, kot da je tekma v Beogradu ali Nišu, so tekmecu skrili žogo, ga spravili v povsem podrejen položaj in nekajkrat osmešili slovenske branilce. Slovenske obrambe ni bilo in logično je bilo vodstvo gostov že v osmi minuti. Ob naivnem in neodločnem Sikošku je zadel soigralec Kurtića v grškem Paoku iz Soluna Živković, ob tem pa ga je branilec Maribora, za katerega naj bi se zanimali tuji klubi, zadel še v glavo, da se mu je vrtelo ves prvi polčas. Srbija sploh ni igrala na vso moč, a brez težav vodstvo podvojila v 37. minuti, ko je kapetan Tadić s preigravanjem osmešil Gnezdo Čerina, robustni Mitrović pa je preskočil vse slovenske branilce.

Potem ko si Slovenija v prvem polčasu razen poskusa Šeška ni priigrala nobene priložnosti, je po treh menjavah med odmorom (Črnigoj, Balkovec, Šporar) v drugem polčasu zaigrala kot prerojena. Ob spremembi sistema s štirimi v obrambi se je odločno zapodila v napad, lepo kombinirala ter z goloma Gnezde Čerina po lepi podaji Šporarja in Šeška po asistenci Kurtića v pičlih osmih minutah izničila zanesljivo vodstvo Srbije, ki je bila v šoku. Začel se je odprt boj za zmago, v katerem so imeli oboji priložnosti, končalo pa se je s pravičnim remijem.

Na drugi tekmi četrtega kroga naše skupine je Norveška v skandinavskem derbiju v Oslu premagala Švedsko s 3:2 (1:0; Haaland 10, 54/11 m, Sorloth 77; Forsberg 62, Gyokeres 95). Vrstni red: Norveška 10, Srbija 7, Švedska 3, Slovenija 2. x