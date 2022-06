V prvem krogu francoskih parlamentarnih volitev je združena levica (NUPES), ki jo vodi 70-letni Jean-Luc Mélenchon, po večerni projekciji agencij Ipsos-Sopra Steria za francosko javno televizijo dobila 25,6 odstotka glasov, kar je bilo celo 0,4 odstotne točke več od vladajoče sredinske koalicije treh strank Skupaj, ki podpira predsednika Emmanuela Macrona. Tretji je bil z 19 odstotki skrajno desni Nacionalni zbor, ki ga vodi Marine Le Pen in ki nima zaveznikov za večji uspeh v drugem krogu volitev. Četrti so desni republikanci s 13,7 odstotka glasov. Šlo je za projekcije na podlagi dela preštetih glasov, torej ne za vzporedne volitve, a tudi za dokončne izide ne. Volilna udeležba je bila komaj 47-odstotna, najnižja v zgodovini, zlasti nizka pa je bila pri mladih, ki bodo očitno še naprej voljo izražali predvsem na protestih.

Težka pot Macrona do večine

Odločilen na parlamentarnih volitvah bo drugi krog prihodnjo nedeljo. Melenchon pravi, da bo imel NUPES (Nova ljudska zveza za ekologijo in socialno politiko) kandidata v več kot 500 od 577 volilnih okrajev. Analitiki ocenjujejo, da bo levo zavezništvo, v katerem so evroskeptična Mélenchonova Nepokorjena Francija, bolj proevropski Zeleni pa tudi socialisti in komunisti, na koncu osvojilo četrtino ali tretjino poslanskih sedežev, torej bo zelo močna opozicija. Njegov uspeh v prvem krogu bi sicer lahko v drugem krogu še dodatno mobiliziral volilce, morda tudi nekatere, ki se sicer za politiko ne zanimajo. Zelo malo verjetno pa je, da bi NUPES dobil absolutno večino 289 poslancev, torej da bi Mélenchon postal premier (kar sicer napoveduje od aprila) in s tem sovoditelj Francije ob Macronu.

Bo pa v večini volilnih okrajev v drugem krogu dvoboj potekal med kandidatoma Macronove in Mélenchonove koalicije. Volilci republikancev, ki so izpadli v prvem krogu, bodo v drugem krogu dali glas za sredinsko Macronovo koalicijo, da ne bi zmagala levica. Vendar v agenciji Ipsos ocenjujejo, da bo Macron dobil le od 255 do 295 poslancev. Za absolutno večino v skupščini je potrebnih 289 glasov. Torej bi lahko po drugem krogu ostal oslabljen, saj bi brez večine v skupščini moral sklepati kompromise z republikanci.

Na levici so izkoristili predsednikovo pasivnost

Sama volilna kampanja, kot kaže komaj 47-odstotna volilna udeležba, ni zbudila velikega zanimanja med Francozi. Večina volilcev je menila, da bodo parlamentarne volitve kot vedno doslej le potrditev predsedniških – torej zmage Macrona. Tudi slednji je napačno predvideval, da se po zmagi v drugem krogu predsedniških volitev nima česa bati, če s svojim sredinskim ali morda desnosredinskim taborom pasivno pričaka parlamentarne volitve.

A prav to njegovo defenzivnost je v zadnjih dveh mesecih zelo dobro izkoristil radikalni levičar Mélenchon, ko je pozval Francoze, naj ga na parlamentarnih volitvah izvolijo za premierja. Med drugim obljublja upokojevanje pri 60 letih, obdavčenje bogatih in dvig neto minimalne plače na 1500 evrov. V svojem sinočnjem govoru, ko se je postavil v vlogo zmagovalca, je med drugim obtožil Macrona, da hoče za 80 milijard zmanjšati izdatke samo zato, da bi se prilagodil zahtevi EU po največ 3-odstotnem proračunskem primanjkljaju. »80 milijard, to je toliko kot proračun notranjega in šolskega ministrstva skupaj,« je rekel. Poudaril je še, da je združena levica pripravljena prevzeti oblast. Podobno kot pri njegovih izjavah o tem, da bo premier, pa gre predvsem za strategijo, s katero poskuša mobilizirati volilce.