Deveti vrh držav obeh ameriških celin se je prejšnji teden končal s sprejemom deklaracije o upravljanju migracij v času, ko se zahodna polobla po oceni Bele hiše sooča z »migracijsko krizo, kot je še ni bilo«, ter z dogovori o sodelovanju na nekaterih drugih področjih. Vendar je vsebino vrha in samo srečanje voditeljev držav Severne in Južne Amerike zasenčila vrsta drugih tem – v Združenih državah predvsem začetek javnih zaslišanj o vdoru pristašev bivšega predsednika Donalda Trumpa v kongres ter pereča vprašanja inflacije in ekonomskih tegob, ki spodjedajo že tako šibko priljubljenost predsednika Joeja Bidna.

Njegova administracija vrhu tudi ni naredila usluge z oklevanjem o tem, koga povabiti in koga ne, kar je močno zasenčilo njegov začetek. Od 35 držav, kolikor jih sodeluje v Organizaciji ameriških držav in ki se udeležujejo vrha Amerik, na koncu ni povabila voditeljev Kube, Nikaragve in Venezuele, in sicer zaradi demokratičnega deficita. Priti niso hoteli voditelji Hondurasa, Gvatemale in Salvadorja, držav tako imenovanega severnega trikotnika, od koder zaradi nasilja, revščine in podnebnih sprememb izvira mnogo migrantov. Vabilu se ni odzvala Bolivija, zelo odmevno pa ga je zavrnil predsednik Mehike Andres Manuel Lopez Obrador v znak protesta, ker niso povabili vseh držav. Tako je manjkalo osem voditeljev ali skoraj četrtina.

Bolsonaro Bidna prosil za pomoč na volitvah?

Prav odsotnost Obradorja (prišel je mehiški zunanji minister) se je v Los Angelesu močno poznala zaradi teže Mehike pri migracijskih in drugih vprašanjih. In zaradi tega je bilo še toliko več pozornosti namenjene brazilskemu predsedniku Jairu Bolsonaru, najvidnejšemu gostu, ki so ga ZDA prepričale k udeležbi, po njegovih besedah tudi z obljubo, da na njunem prvem dvostranskem srečanju Biden ne bo odpiral občutljivih vprašanj, kot je krčenje amazonskega pragozda. Bela hiša je tak dogovor zanikala. Bloomberg pa je poročal, da je Bolsonaro, ki je bil blizu Trumpu, Bidna prosil za pomoč na jesenskih volitvah. Ankete mu napovedujejo poraz in ponovno zmago nekdanjega brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve. Bolsonaro naj bi Bidnu dejal, da je levičarski program Lule v nasprotju z ameriškimi interesi, Biden pa naj bi pogovor preusmeril drugam.

Ocene, ali lahko deklaracija o migracijah prinese kaj bistveno novega, so različne. Nekateri jo ocenjujejo za dober prvi korak v smeri kolektivnega naslavljanja problema namesto večnega dvostranskega dogovarjanja. ZDA in druge države napovedujejo vrsto ukrepov, ki vsak zase niso prelomni, naj bi pa »mobilizirali vso regijo k pogumnemu ukrepanju, ki bo spremenilo naš pristop pri upravljanju migracij«, upajo v Beli hiši. Nekateri ocenjujejo, da gre za dokument, ki ni zavezujoč ali ambiciozen, in da je težko govoriti o ustreznem naslavljanju vprašanja prosilcev za azil, če v ZDA še vedno velja Trumpov ukrep, da na meji zaradi pandemije (za)vračajo potencialne prosilce za azil, še preden lahko sploh oddajo prošnjo (ukrep je znan kot poglavje 42).

Ena od tem vrha je bila tudi ekonomija. Kitajska je v zadnjih dveh desetletjih izredno okrepila svojo prisotnost v Srednji in Južni Ameriki in tudi tako načela ameriški vpliv, ki zaradi tokratnega vrha ne bo nič večji, če gre verjeti ocenam bolj kritičnih analitikov, ki govorijo o zamujeni priložnosti za ZDA.