Bilo je v drugi polovici zadnje četrtine tretje tekme finala lige NBA v Bostonu, ko je navijačem Golden Stata zastal dih. Njihov prvi zvezdnik Steph Curry je ležal na tleh, se držal za nogo in tulil od bolečine. Ustrašili so se za njegovo nadaljnjo usodo v finalni seriji, kljub porazu na tej tekmi pa jim je bilo malo lažje že naslednji dan, ko sta tako trener Steve Kerr kot igralec zatrjevala, da bo najbrž vse v redu. In naposled je tako tudi bilo. Več kot samo v redu. Curry je bil namreč na četrti tekmi, ki je bila prav tako v Bostonu, v izjemni dnevni formi in daleč najzaslužnejši za zmago s 107:97, s katero je izid v seriji na štiri zmage zdaj izenačen na 2:2.

Prav nič se Curryju ni poznalo, da se je le nekaj dni prej poškodoval. Kljub temu da je imel pred seboj najboljšo obrambo lige, ki se je še posebej osredotočila prav nanj, je našel vsako najmanjšo luknjico in vsako stotinko sekunde, za katero je bil nasprotnik prekratek, ter mu ob izjemnem metu iz igre 26:14 (od tega 14:7 za tri točke) nasul 43 točk, predstavo za zgodovino pa oplemenitil še z desetimi skoki za dvojnega dvojčka. »Srce tega človeka je neverjetno. Stvari, ki jih počne, včasih jemljemo kar malce preveč samoumevno. Tokrat si je na hrbet naložil celotno moštvo in nas ponesel do zmage. Na naslednji tekmi mu moramo bolj pomagati,« je soigralca po tekmi pohvalil Klay Thompson, ki je bil z 18 točkami drugi strelec Golden Stata. Pri Bostonu je 23 točk (in 11 skokov) zbral Jayson Tatum, medtem ko jih je Jaylen Brown dosegel 21.

Na tekmi, na kateri je Golden State največ vodil prav za deset točk, kolikor je bila razlika na koncu (Boston največ za sedem), je bil Curry bolj živahen kot sicer tudi pri gestah, ko mu niso bile všeč sodniške odločitve, pri veselju ob vsakem košu in predvsem v »komunikaciji« s sovražno nastrojenimi gledalci, ki jim je ob uspešno izvedenih akcijah večkrat »povedal svoje«. »Čutil sem, da moramo vsem dati vedeti, da smo tu, da smo živi in prisotni in da finale še ni odločen,« je po tekmi povedal Steph Curry, ki je že sedmič v karieri na tekmi velikega finala dosegel vsaj sedem trojk – edini košarkar v zgodovini, ki se lahko pohvali z več kot eno tako tekmo, je Ray Allen, ki mu je to uspelo dvakrat. Naslednja, peta tekma bo danes ponoči v San Franciscu.