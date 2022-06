Edini slab dan v Brasilii so imeli slovenski odbojkarji le na uvodni tekmi z ameriško izbrano vrsto. Ne toliko zaradi poraza, saj so Američani v nadaljevanju turnirja premagali tudi Brazilce, kot zaradi igre. Prosti dan pred obračunom z lanskoletnimi zmagovalci lige narodov so Brazilci izkoristili za analizo in pogovor. Že na tej tekmi se odsotnost Dejana Vinčića, Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, trojice iz standardne slovenske postave zadnjih let, manjkal pa je tudi Sašo Štalekar, ni več tako poznala. Gostitelji so sicer zmagali s 3:1 (21, -21, 20, 16), vendar je to že bila predstava, s katero je bil zadovoljen tudi Lebedew.

Slovenci dovolili Kitajcem, da so se razigrali

»Tekma je bila precej boljša kot proti ZDA. Na trenutke smo igrali res že zelo dobro, tudi s servisi smo pritiskali praktično od samega začetka in na splošno igrali precej pametneje kot proti Američanom. Imeli smo boljše rešitve v napadu, igralci so pokazali več čustev. Te stvari so nam pomagale do boljše predstave, naš cilj pa je, da smo vsako tekmo še boljši,« je po porazu z Brazilci dejal Avstralec na slovenski klopi Mark Lebedew, ki se je v naslednji tekmi veselil zmage proti rojakom. Končni izid 3:0 (22, 20, 21) je bil pravi odraz stanja na igrišču. Nekaj več težav se je pojavilo na tekmi s Kitajsko (3:1), ko so slovenski odbojkarji po dveh gladko dobljenih nizih v tretjem dovolili tekmecem, da so se razigrali. Tudi v četrtem nizu so bili Kitajci v končnici bližje zmagi, saj so vodili že z 22:19, vendar sta brata Žiga in Tonček Štern poskrbela za slovensko vodstvo s 23:22, v napeti končnici pa je Jan Kozamernik z blokom svoji ekipi zagotovil nove tri točke.

»Za nami je zelo dober teden v Braziliji. Zavedati se moramo, da so bile to naše prve uradne tekme v novi sezoni. Ob tem je bila ekipa tudi precej spremenjena, zato sem vesel dveh zmag in tudi dobre predstave proti Braziliji. To je bila priložnost, da so nekateri mlajši igralci odigrali prve tekme v reprezentanci. Prepričali smo se lahko, da imamo resnično širok nabor igralcev. Zelo uživam pri delu z njimi, predvsem z mlajšimi. Res so tekmovalni, motivirani in želijo napredovati,« je bil s končnim izkupičkom svoje ekipe zadovoljen 55-letni Avstralec na slovenski klopi. V Brasilii sta Črtomir Bošnjak in Jan Košenina proti Avstraliji sploh prvič tekmo začela v začetni postavi, priložnosti za igro je dobival tudi Uroš Planinšec, izkazal se je povratnik v reprezentanco Danijel Koncilja. »Doma sta še Nik Mujanovič in Gregor Pernuš. Zdaj o njih vem precej več in ko bo čez leto ali dve nastopil čas, ne bom okleval, da jih vedno pokličem v reprezentanco,« Lebedew že pogleduje proti prihodnjim sezonam.

Rok Možič je v napadu prevzel breme odgovornosti

V letošnji sezoni bo, sodeč po predstavah na uvodnem turnirju lige narodov, vidno vlogo igral Rok Možič, ki je že v lanski opozarjal nase. V odsotnosti prvega sprejemalskega para Urnaut-Čebulj je v napadu prevzel breme odgovornosti in bil na vseh tekmah najbolj učinkovit igralec slovenske reprezentance. Proti Avstraliji se je izkazal celo z 81-odstotno učinkovitostjo v napadu. »S končnim izkupičkom na uvodnem turnirju smo zadovoljni. Izgubili smo proti dvema močnima reprezentancama. Proti Američanom smo dejansko igrali slabo, zato pa smo že proti Braziliji prikazali veliko boljšo igro, premagali pa smo ekipi, ki smo ju po kakovosti morali. Pomembno je, da smo ostali v igri za uvrstitev na zaključni turnir, predvsem pa, da prihajamo v ritem svoje prepoznavne igre,« je povedal izkušeni bloker Alen Pajenk.

Slovenija bo svoj drugi turnir igrala med 21. in 26. junijem v Quezon Cityju na Filipinih, kjer bodo tekmeci Nizozemska, Argentina, Italija in Japonska. Tretji turnir bo med 5. in 10. julijem v Gdansku na Poljskem, zaključni turnir najboljše osmerice pa od 20. do 24. julija v Bologni. Do odhoda na Filipine se bo ekipa pripravljala v Ljubljani. x