Na odru pred dvorano se je v sobotnem popoldnevu najprej predstavil trojček domačega kluba – trener Alem Toskić, kapetan David Razgor in njegov naslednik Aleks Vlah. »Letošnja sezona je bila dolga in naporna, uresničili pa smo glavni cilj, ki smo si ga zadali – vrniti naslov državnega prvaka spet v Celje,« je dejal trener Alem Toskić. Njegova ekipa si je s tem zagotovila najmanj neposredno uvrstitev v skupinski del evropske lige, a je klub vseeno zaprosil za eno izmed šestih povabil (wild card) za igranje v ligi prvakov, o čemer Toskić dodaja: »Vsi v klubu in okoli njega si želimo, da bi bile v Zlatorogu v novi sezoni spet tekme lige prvakov. Klub in navijači si zaslužijo, da bi v Celju spet gostovale vrhunske ekipe.«

Razgor, ki bo odslej Toskićev pomočnik, je kapetanski trak predal Vlahu. »Aleks je že v določen delu minule sezone pokazal, da je pravi vodja na igrišču. V tej smeri mora nadaljevati. Kapetanska vloga ni lahka, saj pogosto zahteva tudi določena opravila, ko je potrebno stopiti pred ekipo, novinarje, navijače, upravo.. A verjamem, da je tega sposoben in da mu bo dobro uspevalo,« se nadeja David Razgor.

Barcelona prišla z zamudo

Aleks Vlah je povedal, da bo skupaj s soigralci odslej z mislimi najprej na počitnicah, sočasno pa bodo razmišljali o tem, v katerem tekmovanju v Evropi bodo igrali. O prevzemu kapetanskega traku je pojasnil: »Biti kapetan takšnega kluba, kot je celjski, je čast in privilegij. Prvič v karieri sem v takšni vlogi, zato se zavedam, da se moram še marsičesa naučiti in da mi bo tudi David v veliko pomoč z nasveti. Upam, da bom vsaj polovično tako uspešen, kot je bil on.«

Med množico pred Zlatorogom je prvič završalo, ko je na parkirišče pripeljal rumeni avtobus z veliko fotografijo in napisom Domen Makuc na bočni strani vozila. V njem so bili igralci ter strokovno in klubsko vodstvo Barcelone, a je po nekaj minutah čakanja na njihov izstop voznik zapeljal avtobus k stranskemu vhodu v dvorano. Zaradi zamude letala – Katalonci so popoldan prileteli s čarterjem na Brnik in takoj po tekmi poleteli nazaj proti Barceloni – je trener Carlos Ortega igralce najprej poslal v garderobo, šele nato je skupaj z Blažem Jancem in Domnom Makucem prišel na oder.

Slovenca sta spregovorila tudi o Razgorju. »Iz časov igranja v Celju se ga spominjam kot odličnega igralca, pravega kapetana in velikega zabavljača v garderobi. Čestitam mu za vrhunsko kariero in vesel sem, da sva tudi po mojem odhodu iz Celja ostala dobra prijatelja,« je omenil Blaž Janc, ki je celjski dres nosil med letoma 2012 in 2017. Domen Makuc je bil član pivovarjev v obdobju od 2016 do 2020: »Ko sem prišel v člansko ekipo, mi je veliko pomagal, me uvedel v mnoge stvari in me spoznal z njimi. Od njega sem se marsičesa naučil in sem mu hvaležen.«

Razgor komaj zadrževal solze

Vrhunec spektakla v Celju je bil obračun domače ekipe proti Kataloncem, za katere je bila to zadnja pripravljalna tekma pred sobotnim začetkom sklepnega turnirja četverice v ligi prvakov v Kölnu, kjer bodo branili naslov prvaka Evrope. Gostje so vodili večino prvega polčasa, dvakrat za pet (12:7, 13:8), pivovarji pa so prvič povedli pri 18:17 v 28. minuti in z golom razlike (20:19) dobili prvi polčas. Na začetku drugega je Barcelona naredila delni izid 5:0, rekordna prednost je trikrat znašala sedem golov (30:23, 31:24, 32:25) in tekmo suvereno pripeljala do konca. Pri poražencih je bil najučinkovitejši Tim Cokan (10 golov), Gal Gaberšek je zbral 13 obramb, pri zmagovalcih pa Ludovic Fabregas (6).

Razgor je v igro prvič vstopil v 49. minuti in kmalu izkoristil sedemmetrovko za svoj zadnji (1213.) gol v karieri. V znamenju številke devet na njegovem dresu je bila tekma začasno prekinjena devet minut pred koncem. Ob stoječih ovacijah in skandiranju »Raza, Raza« ter s številnimi darili je po svoji zadnji (580. uradni) tekmi sedel na klop in ob slovesu komaj zadrževal solze. Domači klub je že pred tekmo predstavil šest novincev, po koncu se je poslovil še od igralcev, ki zapuščajo Celje. Srb Stefan Terzić (odhaja v češki Plzen) je že prej odšel, dolgih aplavzov so bili deležni trije igralci, ki vsi odhajajo v Nemčijo (Tilen Kodrin, Gummersbach; Vid Poteko, Göppingen; Radojica Čepić, Wetzlar), uradno pa se je kot direktor kluba poslovil Rok Plankelj.