Modni ustvarjalki Julia Kaja Hrovat in Janja Videc sta združili moči in pripravili razstavo, ki odstira vpogled v kreativni proces nastajanja kolekcije oblačil. Navdih sta našli v žalik ženah, čarobnih bajeslovnih bitjih, ki v ljudskih pripovedkah nastopajo kot dobre vile.

Čarobna moč žalik žena

Oblikovalki poleg trajnostnega pristopa povezuje črpanje navdiha iz slovenske nesnovne kulturne dediščine. Tokrat sta za izhodišče vzeli zgodbo o žalik ženah, ki jih vsaka interpretira skozi svoje oči. Čarobna bajeslovna bitja so v ljudskih pripovedkah dobre vile, ki živijo v votlini, imajo lepe dolge lase in so od glave do peta oblečene v belo. Slovar slovenskega knjižnega jezika še dodaja, da je žalik žena po ljudskem verovanju mladi ženski podobno bitjo s čarovno močjo, ki pomaga ubogljivim, radodarnim ljudem in muči vanj zaljubljene moške.

Bela barva v staroslovanski kulturi predstavlja barvo žalovanja in hkrati vnovičnega rojstva. »Žalik žena se pokaže takrat, ko jo človek najbolj potrebuje,« je med drugim zapisano v opisu razstave na spletni strani Ljubljanskega gradu.

Kreativni proces oblikovalcev je pogosto javnosti skrit, prikrit ali neznan. Je proces, ki lahko traja več tednov, mesecev ali celo let. Proces, ki je kot identiteta vedno v nastajanju in vedno v razvoju, odkrivanju novega, piše v najavi razstave.

Julia Kaja Hrovat se podpisuje pod trajnostno naravnano blagovno znamko JKH identity. Prek sodobnih interpretacij in avtorskih vzorcev govori o zgodbah in simbolih slovenske kulturne dediščine. V ospredje postavlja eleganco in udobje tako v kroju kot kakovostnih in naravnih materialih. Janja Videc pa je avtorica znamke Witches Sisterhood. Skozi svoje delo raziskuje ženske arhetipske like, njihove zgodbe pa z namenom opolnomočenja žensk subtilno vpleta v svoja oblačila. Poudarek daje visokokakovostnim trajnostnim materialom in občutkom, ki se porajajo ob dotiku tkanine na koži. »Za naše prednice so imela oblačila magičen pomen, kar Witches Sisterhood znova obuja,« še piše v povabilu na razstavo, ki bo na ogled vse do 9. novembra letos.