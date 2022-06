Ob prerokbah političnih nasprotnikov, da bo Golob na tem položaju že kmalu pogorel in skrušeno odstopil, se lahko samo hahljam. Upam, da ne bo. Mislim, da ne bo. Če mu to z vodenjem države ne bi oziroma ne bo uspelo, bi to vzel – namreč jaz sam – kot svoj osebni poraz in ultimativni dokaz za svojo politično in državljansko naivnost.

Ampak ne morem si kaj, da mu ne bi zaupal. Imeti predsednika vlade, ki tako razmišlja, je pomirjujoče. Predsednik vlade daje vtis vase prepričanega, a ne domišljavega in prepotentnega človeka. Da bi se soočen s težavami počutil do te mere nemočnega, da bi se kar vdal? To ni verjetno. Ne daje vtisa človeka, ki bi si dovolil, da do tako hudih težav sploh pride.

Mislim tudi, da je to dokazal s sestavljanjem vlade. Idealna sicer ni, ampak katera slovenska reprezentanca pa sploh je idealna? Po mojem bo Golob znal poskrbeti, da ne bo internega sabotiranja. Optimizem in naklonjenost mi vliva dejstvo, da je Golob – še vedno – bolj poslovni menedžer kot pa politik. Da deluje bolj kot menedžer kot pa kot politik. In da bo znal preporoditi doslej muhasti, nečimrni način političnega vladanja. Vladanja, ki ga je politika korenčka sprevračala v disfunkcionalno anarhijo, politika palice pa v avtokratsko obljubljeno deželo. x Večer v soboto