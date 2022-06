Golobova vlada je spremenila sklep o ustanovitvi NIJZ tako, da za čas do imenovanja strokovnega direktorja njegove naloge opravlja vršilec dolžnosti. Strokovnega direktorja je lani s spremembo sklepa o ustanovitvi NIJZ »dodal« Janša, imenoval naj bi ga generalni direktor, kar je, vsaj za zdaj, Milan Krek. Po sedanji spremembi ga imenuje svet zavoda, za spremembo njegove sestave pa so Golobovi že prej poskrbeli in vanj imenovali nekaj svojih članov. Se potem sploh razlikujejo od Janeza Janše, ki je ob nastopu vlade storil enako, nabasal v svet zavoda svoje, da se je lahko znebil kritičnega epidemiologa, velikega strokovnjaka Ivana Eržena, ki so mu drugi slovenski epidemiologi stopili v bran, in potem nastavil podredljivega Milana Kreka? Seveda lahko obstaja razlika. Vse je odvisno od tega, kdo zasede take funkcije: ali strokovnjak ali politični kimavec.

Berem, da naj bi strokovni direktor NIJZ postal izkušeni epidemiolog Mario Fafangel, to je odlično, Krek pa se z vsemi štirimi upira, da bi odstopil. Povsod razlaga o hudih političnih pritiskih. Na Twitterju so se že pojavile objave, da naj bi zagrozil z gladovno stavko. Vprašanje je, če to sploh drži, sicer pa nekajdnevni post gotovo koristi zdravju. Milanu Kreku bi tako kot meni koristil kakšen kilogram manj. To, da se sedaj poskuša prikazati kot politična žrtev in ne kot premalo kompetenten strokovnjak za tako odgovoren položaj, je samo dokaz njegove premajhne samokritičnosti in tesne vpetosti v Janševo politiko. Sicer pa Janševi nastavljenci – po principu »samo, da so naši« – počasi odpadajo tudi kar sami od sebe, zadnji primer je direktor Narodnega muzeja Pavel Car.

Polona Jamnik, Bled