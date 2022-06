Pri tem pa me zaskrbljuje reakcija Janeza Janše na ta poziv: ta človek očitno ne želi, da bi živeli v miru (ali ga povrnili, kadar že pride do oboroženega nasilja). Obnaša se kot smrkolin, ki bi se tepel, kadar koli in kjer koli se more. Oziroma ker je vojskovodja, bi druge pognal, da bi se tepli (in umirali). Samo dva primera: želel je zakuhati vojno svetovnih razsežnosti tako, da naj bi (po možnosti Nato) zaprli zračni prostor nad Ukrajino. Ko smo se osamosvajali, je hotel, da bi sprejeli tak ukrep glede vojašnic v Ljubljani, da bi sprovociral JLA, ki bi najbrž zradirala Ljubljano. Sicer pa je vse njegovo delovanje usmerjeno (tudi) namensko v to, da se konflikti poglabljajo (do gordijskega vozla, ki se ga razreši edinole s presekanjem). Skratka z dejanjem nasilja.

S takšno svetovnonazorsko miselnostjo je zastrupil poleg svojih bogomoljcev v SDS tudi Tonina (ta pa najbrž tudi ožje članstvo NSi – sicer ga ne bi ponovno izvolili). Miselnost, ki se zgleduje po militantnih naslednikih kavbojcev. Trump in orožarski lobi (z njimi pa kar republikanci v velikem številu) se krčevito upirajo celo najbolj milim ukrepom, ki bi preprečevali tolikšno oboroženost prebivalcev ZDA. Po njihovem mnenju je oborožitev še premajhna in bi recimo streljanje v osnovni šoli (19 mrtvih otrok) razrešili edinole tako, da bi 7 do 11 letni otroci ustrelili tistega 18-letnika, ki je streljal nanje. Sicer pa sem prav zdajle slišal, da je bil od Trumpa orkestriran napad na kongres poskus državnega udara.

Vas vse to ne spominja zelo močno na Janeza Janšo? Že v časih, ko je bil včlanjen v Zvezo komunistov, so ga iz te vrgli prav zaradi njegovih militantnih stališč. In takega nezrelega moškega smo imeli celo za predsednika vlade, ki ga je pretežno podpiral celo aktualni predsednik države. Torej tudi njemu ni do miru! Žalosti me tudi dejstvo, da ima takšno miselnost ne tako nepomembno število Slovencev. Če smo sprejeli zakonsko, da so osebe od starosti 18 let dalje polnoletne, upam, da bodo te osebe dozorele v odrasle vsaj do starosti 21 let (ki je ponekod meja polnoletnosti – najbrž že vedo, zakaj). Pa ni treba nič drugega kot vzgojiti otroke z upoštevanjem zlatega Konfucijevega pravila: Ne stori drugim tistega, česar ne želiš, da drugi storijo tebi.

Militantna miselnost ni nič drugega kot »odlika« nedozorele osebnosti. Ali pa celo umske obolelosti, ki jo izražajo njihovi shizofreni strahovi (tujce dojemajo kot bav-bave, ki jih vidi otrok pod posteljo). Ti ljudje so na ravni živalskih samcev, ki se stepejo z drugimi samci v času gonitve, ko si hočejo zagotoviti možnost ploditve. Le da je pri živalih drugače od biološke vrste človek: gonijo se samo krajši čas leta in običajno se poraženi samec umakne. Človek pa se goni vse leto (zato je pripravljen dokazovati svoj prav celo leto, zlasti, če je v položaju, da druge pošlje v bitko) in poraženec se običajno ne umakne, ampak stisne rep med noge in kuje maščevanje. Denimo če izgubi na volitvah.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana