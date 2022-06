Stig Millehaugen, dvojni morilec in po mnenju mnogih najbolj nevaren Norvežan, se prejšnjo sredo po prostem izhodu ni vrnil v zapor v Trondheimu, priobalnem mestu na jugovzhodu države. Oblasti so nemudoma sprožile iskalno akcijo, iskali pa so ga tudi s pomočjo rdečega, mednarodnega seznama Interpola. Po navedbah lokalnih medijev se je 53-letnik vkrcal na letalo do Osla, zato je policija zaslišala vse njegove sopotnike. Kako mu je to uspelo, še ni jasno. Javnost so prosili, naj se ob morebitnem bližnjem srečanju z obsojenim kriminalcem ne soočijo, temveč samo pokličejo policijo. Eno od obvestil o njegovi lokaciji je obrodilo sadove, saj so Millehaugna teden dni po pobegu ujeli v naravnem rezervatu Oostmarka vzhodno od prestolnice. V gozdu je imel postavljen šotor, zraven je imel tudi ogromen nahrbtnik z osnovnimi potrebščinami. Aretacija je potekala mirno, ubežnik ni bil oborožen, po navedbah policije pa je bil zelo utrujen. Odpeljali so ga nazaj v zapor, kjer je sicer preživel večino svojega odraslega življenja.

Ustrelil paznika

Kriminalna pot Millehaugna se je pričela že v najstniških letih. Pri petnajstih so ga zaradi kraje avtomobila in vožnje brez izpita dali v center za mladostnike, v petih letih si je s številnimi tatvinami in krajami avtomobilov prislužil prvo obsodbo. Kazniva dejanja so se po teži stopnjevala, sledili so oboroženi ropi in kraja orožja. V vsaj dveh ropih je streljal, a ni nikogar zadel. Za rešetkami se je spoprijateljil z znanim neonacistom, s katerim sta kasneje skupaj ropala, nekajkrat sta celo zajela talce. Bila sta hladnokrvna, vedela sta, kaj počneta, žrtve sta uporabljala za zaščito pred policijo. Med prestajanjem šestletne kazni, odsedeti bi moral še štiri leta in pol, je leta 1992 prvič pobegnil iz zapora. Na poti na svobodo je s pištolo, ki so mu jo pretihotapili, ubil pravosodnega policista, ki mu je stal na poti, drugega pa prisilil, da ga je odpeljal v Oslo. Dan kasneje se je sam predal policiji. Leta 1993 je bil spoznan za krivega umora in obsojen na sedemnajst let zapora. Še enkrat je iz zapora pobegnil leta 2000, tudi takrat med prostim izhodom, ulovili so ga šele osem mesecev kasneje. Leta 2012 se je znova znašel na sodišču, tokrat zaradi umora vodje pakistanske tolpe Young Guns (Mlade pištole) Mohammeda Javeda tri leta prej. Millehaugen, bivši član tolpe Tveita, dejanje še danes zanika, je bil pa zanj obsojen na najvišjo možno kazen po norveškem kazenskem zakoniku – 21 let zapora, od katerih jih mora odsedeti najmanj deset.

Grozi mu dodaten zapor

Po poročanju časnika Nardo-Posten je bil Millehaugen sprva v najbolj zastraženem delu zapora in v osami. Z drugimi zaporniki ni imel stika. Danes denimo po takem režimu obravnavajo le še množičnega morilca, skrajnega desničarja Andersa Breivika, ki je pred skoraj enajstimi leti v nekaj urah pobil 77 ljudi, večinoma najstnikov in mladostnikov. Samo kot zanimivost – Millehaugen in Breivik imata poleg zapora skupnega še nekaj; oba sta tožila državo zaradi slabih razmer v zaporu. In oba sta tožbo izgubila. Mnogi se sprašujejo, zakaj so enemu najbolj nevarnih Norvežanov sploh odobrili proste izhode, ki jih je bilo samo v zadnjem letu pet ali šest. A Skandinavija je znana po milejšem kazenskem sistemu, ki temelji na rehabilitaciji in ponovni reintegraciji obsojencev v skupnost. Tako sodelujejo z lokalno skupnostjo in zunanjimi institucijami, denimo knjižnicami in izobraževalnimi ustanovami. K temu spadajo tudi občasni prosti izhodi. Millehaugnu sedaj grozi dodatnega pol leta zapora in tudi zaostritev pogojev, pod katerimi bo bival za rešetkami. Obenem se mu bodo zmanjšale možnosti za predčasen odpust iz zapora.