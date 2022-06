V nesreči za izvozom Brezovica v smeri proti Kopru sta se motorista hudo poškodovala, odpeljali so ju v ljubljanski klinični center. Zaradi prometne nesreče, ogleda kraja nesreče in odstranjevanja izmaličene pločevine je bila primorska avtocesta v smeri proti Kopru dlje časa zaprta, zastoj se je na zahodni ljubljanski obvoznici podaljšal do razcepa Koseze, na južni obvoznici pa vse do izvoza Ljubljana center.

O nesrečah motoristov so poročali tudi z drugih koncev Slovenije. Na Gorenjskem je na cesti med Sovodnjem in Kladjem motorista presenetila nepričakovana ovira na cesti. Trčil je v divjad in se lažje poškodoval. Motorist se je ponesrečil tudi v Poljanah nad Škofjo Loko, prve ugotovitve policistov pa kažejo, da je vozil prehitro. Hudo poškodovanega motorista so s helikopterjem odpeljali v zdravniško oskrbo. Zaradi neprilagojene hitrosti se je v nesreči hudo poškodoval tudi motorist v bližini slovensko-madžarske meje pri naselju Krplivnik, v Kopru pa je padel in se poškodoval avstrijski motorist.