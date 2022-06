Nejc Jemec, Vala 202: Radio ima sposobnost ustvarjanja skupnosti

Drugi program radia Slovenija – Val 202 obeležuje petdesetletnico delovanja. Ob tej priložnosti smo z odgovornim urednikom Nejcem Jemcem govorili o spominih na začetke, o današnjem pomenu javne radiotelevizije in o digitalnih projektih, ki jih valovci snujejo za prihodnost. V času, ko na RTV Slovenija potekajo stavkovna pogajanja, je sogovornik pripovedoval o pritiskih, ki jih občutijo novinarji, ter o metodah upora. Moč radia je v skupnosti, ki jo ustvarja, je dejal. Sodelavci Vala 202 in drugih programov so s publiko zgradili zavezništvo, ki ga ne more razdreti nobena politika.