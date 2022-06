V SDS namreč nasprotujejo večanju števila ministrstev, ki ga je napovedal predsednik vlade Robert Golob. Po predlogu zakona bi nova vlada imela 19 ministrstev in en vladni urad, pri čemer bodo določenim področjem namenili več pozornosti, kar bo po mnenju koalicije, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica, pripomoglo k večji učinkovitosti in odzivnosti. Po besedah poslanca SDS Danijela Krivca pa želijo v SDS koaliciji omogočiti »več časa za razmislek« o sestavi vlade. V koaliciji, kjer so vlado za zdaj sestavili po obstoječem zakonu o vladi, potezo vidijo kot nagajanje. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma bodo poslanci predvidoma v tem tednu obravnavali na izredni seji, datum seje še ni znan. Zatem bi lahko poslanci obravnavali še koalicijski zakon o vladi, ki ga nameravajo sprejeti še pred parlamentarnimi počitnicami.