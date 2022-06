Redefinicija posilstva: Spremembe niso odpravile stigme in viktimizacije

Slabo leto po uveljavitvi novele kazenskega zakonika, ki je spremenila definicijo posilstva, na policiji in tožilstvu v praksi še ne opažajo sprememb. Dodatno pozornost bo treba nameniti stigmatizaciji in sekundarni viktimizaciji žrtev, ki morajo večkrat podoživljati nasilje in se braniti pred diskreditacijami.