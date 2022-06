Kot smo izvedeli, naj bi čebelarja v soboto pripeljala panje čebel, danes dopoldne pa sta jih nameravala ustrezno namestiti in razvrstiti. Pri tem naj bi se del panjev podrl, razdražene čebele pa so nato napadle oba prisotna. Mlajši je pred čebelami zbežal v gozd, starejši pa se je umaknil proti avtomobilu.

Po nekaterih informacijah naj bi nameraval čebele umiriti z dimljenjem, vendar ni bil dovolj hiter. Ko se je mlajši moški vrnil iz gozda, naj bi drugega že našel močno popikanega na tleh. Kot so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje, so lokalni prostovoljni gasilci in škofjeloški reševalci prvo pomoč nudili obema, vojaški helikopter pa je huje popikanega odpeljal proti ljubljanskemu kliničnemu centru. Žal je bilo zanj že prepozno.